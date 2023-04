Atlético-MG se reúne com Coudet e quer permanência ao menos até final do Mineiro

Presidente Sérgio Coelho será o responsável por conversar com a comissão técnica; argentino está insatisfeito

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, conversa na tarde desta sexta-feira (7) com o técnico Eduardo Coudet na Cidade do Galo. A conversa será para alinhar expectativas e discutir questões referentes ao futuro do treinador. A informação foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem. Nos bastidores, acredita-se que ele ficará ao menos até domingo (9), quando o time enfrentará o América-MG, pela finalíssima do Campeonato Mineiro, como soube a GOAL.

Eduardo Coudet disparou contra a diretoria e os investidores nessa quinta-feira (6), quando o Galo foi derrotado pelo Libertad, do Paraguai, pela partida de estreia do Grupo G da Libertadores.

A declaração incomodou os investidores, que já aportaram e avalizaram mais de R$ 400 milhões desde 2020, quando iniciaram o trabalho à frente do clube. Em que pese o incômodo, as partes acreditam que a mudança no comando técnico não seria benéfica neste momento, especialmente pela decisão do Estadual.

A diretoria gostaria de contar com a manutenção do argentino por acreditar no trabalho. Contudo, ficou incomodada pela forma como Coudet tratou a situação em frente aos microfones nessa quinta-feira. O técnico expôs questões de bastidores e disse que a promessa feita a ele não foi cumprida. A diretoria acredita que o elenco é considerado forte e não há necessidade de contratações, além de um centroavante.

Após a derrota para o Libertad, do Paraguai, o técnico Eduardo Coudet se incomodou com a postura até da torcida: “Vaiaram o Patrick, Edenilson, antes Ademir, Nathan, Vargas... Assim, com quem vamos jogar? É normal que joguem cerveja em um treinador com 10 partidas ganhadas e com uma final no domingo? É normal? Perguntava: é normal isso acontecer. Não entendo. O diretor esportivo falou do grupo, me buscaram, teve um tanto de coisa que estava sobre a mesa. Não vim pelo dinheiro, nem por nada, vim pelo desafio esportivo, porque gostei do clube. Mas tudo trocou. Ou vocês não sabem que tudo trocou? Eu fiz as últimas vendas? Eu aprovei alguma venda? Ou não souberam que a última venda que não era para acontece”, disse o técnico, que ainda acrescentou:

“Mudou o projeto. Se passamos do Felipe do Atlético de Madrid e trazer o Gilberto do Benfica, e depois trazer Lemos e Saravia de graça, depois de ligar para os jogadores e pedir por favor que aprovem a contratação. Parece que trocou ou não? Tentamos fazer o possível. O diretor está comigo todo dia. Eu ligo aos jogadores, ele liga. Que saiam bem e barato, é o que temos de possibilidade”.