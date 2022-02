Atlético-MG negocia saída de promessa ao Grupo City e fica perto de meta de vendas

O Atlético-MG recebeu uma proposta pela venda de Savinho, atacante de 17 anos e que completará a maioridade em abril deste ano. O Grupo City está disposto a adquirir o atleta por 6,5 milhões de euros (R$ 38,34 milhões na cotação atual). A oferta feita pelo clube do exterior foi inicialmente divulgada pela Rádio 98fm e confirmada pela GOAL.

Na proposta, há a possibilidade de bônus de mais 6 milhões de euros (R$ 35,4 milhões), que variam conforme metas estabelecidas no contrato de venda. O valor total, portanto, poderia ser de 12,5 milhões de euros (R$ 73,75 milhões), conforme apurado pela reportagem.

O Galo ainda terá 12,5% de uma venda futura se a negociação sair. Savinho, no entanto, só deixaria o clube a partir de julho, quando se inicia a próxima janela de transferências.

Mais artigos abaixo

Há o desejo da diretoria, em especial dos mecenas do clube, em vender jogadores no próximo mercado da bola. A ideia do Galo é faturar R$ 140 milhões com venda de jogadores em 2022. A diretoria já acertou a saída de Junior Alonso para o Krasnodar, da Rússia, por R$ 45 milhões.

Com o valor que seria pago de forma imediata por Savinho, o Atlético embolsaria R$ 38,34 milhões inicialmente, o que faria o clube faturar R$ 83,34 milhões. Se o atleta alcançar as metas estabelecidas no vínculo, o Galo terá mais R$ 35,4 milhões. Desta forma, os mineiros embolsariam R$ 118,74 milhões, o que representa 84,81% do objetivo para vendas na temporada.

Savinho foi utilizado em duas partidas do Atlético-MG na atual temporada. O atacante, que passou a ter mais chances sob o comando de El Turco Mohamed, esteve em campo contra URT e América-MG, ambos válidos pelo Campeonato Mineiro.