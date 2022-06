Atlético-MG avalia investida no atacante Alan Kardec no mercado

Mineiros estão à procura de centroavante a pedido do técnico Antonio Mohamed. Única contratação para a função, Fábio Gomes não engrenou

O Atlético-MG avalia a possibilidade de investimento em Alan Kardec. O técnico Antonio Mohamed solicitou a contratação de um centroavante no mercado da bola, e o nome do brasileiro, que deixou o futebol chinês, é visto de forma interessante nos bastidores do clube, conforme apurado pela GOAL.

Alan Kardec está livre desde que rescindiu o contrato com o Shenzhen FC, da China, ainda no ano passado. O jogador deseja voltar ao Brasil, mas aguarda uma proposta convincente para retornar aos gramados.

Como o único contratado para a posição não rendeu conforme o esperado, a cúpula avalia a possibilidade de contratar Alan Kardec, que defendeu Vasco, Inter, Santos, Palmeiras e São Paulo no futebol brasileiro. Ele estava no futebol chinês desde 2016, quando se transferiu para o Chongqing Dangdai.

Aos 33 anos, Alan Kardec precisaria de um período para entrar em forma. O atacante não atua desde 1º de janeiro de 2022, quando entrou em campo e fez o gol do Shenzhen na vitória por 1 a 0 sobre o Hebei FC, pelo Campeonato Chinês. Três dias mais tarde, ficou no banco de reservas contra o Beijing Guoan. Depois, rescindiu o contrato e não encontrou um novo clube.

Caso entre em acordo com o Atlético-MG, Alan Kardec poderá atuar sem empecilhos, já que ficou livre no mercado da bola antes do fechamento da última janela de transferências.