Atlético-MG aumenta multa rescisória para o Brasil em renovação com Rubens

Meio-campista teve o contrato renovado até 2025. Multa rescisória para o exterior segue a mesma. No Brasil, cláusula é de R$ 100 milhões

O Atlético-MG renovou o contrato de Rubens até 31 de dezembro de 2025. O meio-campista teve a prorrogação do vínculo confirmada nesta terça-feira (9) e passou a ter uma multa mais elevada para o futebol brasileiro.

A cláusula rescisória do jogador para o Brasil, anteriormente avaliada em R$ 35 milhões, passou a ser de R$ 100 milhões, como soube a GOAL. A quantia varia conforme o salário do atleta, de acordo com a legislação vigente no país. O montante é duas mil vezes a remuneração do jogador na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

A multa rescisória para o exterior permanece a mesma do antigo contrato de Rubens: 50 milhões de euros (R$ 261,60 milhões na cotação atual).

A valorização de Rubens foi graças ao bom desempenho do jogador no primeiro semestre de 2022. Depois de receber chances com o antigo técnico do clube, Turco Mohamed, o meio-campista passou a se destacar na equipe principal — nesse período atuou como lateral esquerdo e também em sua função de origem.

Nesta temporada, o jogador de 21 anos soma 29 partidas no time profissional, com um gol e uma assistência. Neste período, esteve em campo por 1.573 minutos. O jovem, inclusive, foi titular diante do Palmeiras, pela ida das quartas de final da Libertadores.

O antigo vínculo de Rubens com o Atlético-MG se encerraria em dezembro de 2023. Entretanto, o clube optou por se adiantar e renovar o compromisso do jogador, que recebeu consulta do futebol russo.

O Dinamo Moscou, da Rússia, estava disposto a pagar entre 5,5 milhões de euros (R$ 28,78 milhões) e 6 milhões de euros (R$ 31,39 milhões) pelo percentual do Atlético — os mineiros têm 85% dos direitos econômicos do jovem.