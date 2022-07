Clube russo monitora Rubens e planeja oferta ao Atlético-MG

Dinamo Moscou está disposto a pagar entre 5,5 milhões de euros e 6 milhões de euros. Proposta ainda não foi formalizada

O Dinamo Moscou, da Rússia, tem interesse na contratação de Rubens, meio-campista do Atlético-MG. Não foi feita uma proposta pelo jogador de 21 anos. No entanto, há interesse em formalizar uma oferta por sua contratação.

A ideia dos russos, conforme apurado pela GOAL, é propor entre 5,5 milhões de euros (R$ 30,41 milhões) e 6 milhões de euros (R$ 33,17 milhões) pelo percentual do Atlético — os mineiros não têm a totalidade dos direitos econômicos do jovem.

O empresário mineiro Anderson Nassrala, que também intermediou a contratação de Jorge Sampaoli em 2020, é o responsável pela negociação. Ele quem tenta costurar o acordo entre os russos e os brasileiros. Há um emissário do Dinamo Kiev em Belo Horizonte para tentar falar com a diretoria. Procurado pela reportagem, o intermediário não quis falar sobre o assunto.

O clube russo monitora a situação do jogador e gosta do que ele tem feito na Cidade do Galo. O jogador disputou 23 partidas na temporada, com um gol marcado e uma assistência. Ele foi titular diante do Emelec, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, e pode atuar na mesma condição nesta terça-feira (5), pelo jogo de volta.

Rubens tem contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2023. A multa rescisória do meio-campista é de 50 milhões de euros (R$ 276,73 milhões) para o exterior e de R$ 35 milhões para o futebol brasileiro. Há o desejo da diretoria do Galo em renovar com o jogador — o estafe do atleta, inclusive, já foi comunicado sobre esse interesse.