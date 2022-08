Atlético-GO x Nacional: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta terça-feira (9), pelo jogo de volta das quartas da Sul-A; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Nacional se enfrentam nesta terça-feira (9), no estádio Antônio Accioly, a partir das 19h15 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Após vencer o primeiro duelo por 1 a 0, o Atlético-GO entra em campo com a vantagem do empate. O Rubro-Negro vem de uma sequência de vitórias e agora quer continuar fazendo história na competição.

Do outro lado, o Nacional joga com a obrigação de vencer por dois gol de diferença para ficar com a vaga. Caso o time uruguaio ganhe por um a mais, a decisão será nas penalidades.

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Klaus e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Luiz Fernando, Churín e Wellington Rato.

Possível escalação do Nacional: Sergio Rochet; Leandro Lozano, Léo Coelho, Nicolás Marichal e Camilo Cándido; Yonathan Rodríguez, Felipe Carballo e Diego Zabala; Alfonso Trezza, Emanuel Gigliotti e Franco Fagúndez.

Desfalques da partida

Nacional:

Sem desfalques confirmados

Atlético-GO:

Ronaldo: lesionado.

Quando é?

JOGO Atlético-GO x Nacional DATA Terça-feira, 9 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Antônio Accioly, Goiânia - GO HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Diego Bonfá e Maximiliano Yesso (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Últimos resultados e próximos jogos

Nacional

JOGO CAMPEONATO DATA Nacional 3 x 0 Rentistas Campeonato Uruguaio 5 de agosto de 2022 Nacional 0 x 1 Atlético-GO Copa Sul-Americana 2 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Nacional Campeonato Uruguaio 14 de agosto de 2022 15h30 (de Brasília) Nacional x Montevideo Wanderers Copa Sul-Americana 18 de agosto de 2022 20h (de Brasília)

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 1 RB Bragantino Copa Sul-Americana 6 de agosto de 2022 Nacional 0 x 1 Atlético-GO Brasileirão 2 de agosto de 2022

Próximas partidas