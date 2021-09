Atlético-GO x Cuiabá: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clubes se encaram neste domingo (26) pelo Brasileirão ; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atlético Goianiense e Cuiabá volta a campo pelo Brasileirão neste domingo (25). No meio de tabela, as equipes buscam a vitória para encostar na zona de classificação da Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético Goianiense x Cuiabá DATA Domingo (26/09/2021) LOCAL Estádio Antônio Accioly, GO HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Atlético Goianiense recebe Cuiabá pelo Brasileirão Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO GOIANIENSE

Depois de boa sequênia no Brasileirão, o Dragão amarga uma série de quatro jogos sem vencer, que inclui uma derrota e três empates. Mesmo com os resultados negativos, o clube segue bem posicionado, e pode subir na tabela com uma vitória.

Provável escalação do Atlético-GO: Walter; João Lucas, Alan Empereur (Anderson Conceição), Paulão e Uendel; Auremir, Pepê e Rafael Gava; Clayson, Jonathan Cafú e Elton

Último treino em andamento no CT do Dragão! Domingo tem Atlético Goianiense! 🔥🇹🇹 #Dragão

📸: Bruno Corsino-ACG pic.twitter.com/C6C1IbX4Ei — Atlético Goianiense (@ACGOficial) September 25, 2021

Cuiabá

Invicto nas últimas cinco partidas do Brasileirão, o Cuiabá segue subindo na tabela da competição. Com 28 pontos em 21 partidas, o time do Mato Grosso ocupa a nona posição.

Provável escalação do Cuiabá