Atlético-GO x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais das quartas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quarta-feira (27), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (27), no Castelo do Dragão, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV 2, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Confira as melhores apostas para o jogo das oitavas: clique aqui e acesse a Sportsbet.io

Nesta edição do torneio, o Timão entrou na terceira fase e eliminou a Portuguesa-RJ, e o Santos nas oitavas de final, enquanto o Dragão passou pelo União-MT, Nova Venécia, Cuiabá e Goiás.

Mais artigos abaixo

Para o primeiro jogo fora de casa, o técnico Vítor Pereira segue sem contar com Renato Augusto e Júnior Moraes, enquanto o goleiro Cássio, com desconforto muscular, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Carlos Miguel deve continuar no time titular.

"Cássio já vem com problema do jogo anterior (contra o Coritiba), pensávamos que tinha sido uma coisa pequena e passageira, mas inflamou mais um pouco depois do jogo. Com as eliminatórias se aproximando, não quisemos arriscar. Não sei se tem condição de jogar o próximo, temos que ver com o departamento médico", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Atlético-GO, que vem de cinco derrotas seguidas no Brasileirão, volta as atenções para a Copa do Brasil.

O duelo de volta está marcado para o dia 17 de agosto, na Neo Química Arena. Quem avançar terá pela frente Fluminense ou Fortaleza.

Em 15 jogos disputados entre equipes, são cinco vitórias para cada lado, além de cinco empates. No primeiro turno do Brasileirão 2022, o Timão venceu por 1 a 0.

A campanha do Corinthians na Copa do Brasil 2022

Portuguesa-RJ 1 x 1 Corinthians - 20 de abril de 2022

Corinthians 2 x 0 Portuguesa-RJ - 11 de maio de 2022

Corinthians 4 x 0 Santos - 22 de junho de 2022

Santos 1 x 0 Corinthians - 13 de julho de 2022

Atlético-GO x Corinthians - 27 de julho de 2022, às 21h30 (de Brasília)

Corinthians x Atlético-GO - 17 de agosto de 2022, às 21h30 (de Brasília)

A campanha do Atlético-GO na Copa do Brasil 2022

União Rondonópolis 0 x 3 Atlético-GO - 3 de março de 2022

Atlético-GO 2 x 1 Nova Venécia - 15 de março de 2022

Atlético-GO 1 x 1 Cuiabá - 21 de abril de 2022

Cuiabá 0 (3) x (5) 0 Atlético-GO - 11 de maio de 2022

Atlético-GO 0 x 0 Goiás - 22 de junho de 2022

Goiás 0 x 3 Atlético-GO - 13 de julho de 2022

Atlético-GO x Corinthians - 27 de julho de 2022, às 21h30 (de Brasília)

Corinthians x Atlético-GO - 17 de agosto de 2022, às 21h30 (de Brasília)

Prováveis escalações

Possível escalação do Atlético-GO: Ronaldo, Hayner, Edson Felipe, Camutanga, Arthur Henrique, Marlon Freitas, Willian Maranhão, Jorginho, Airton, Ricardinho e Wellington Rato.

Possível escalação do Corinthians: Cássio (Carlos Miguel), Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Cantillo, Roni e Giuliano; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Desfalques da partida

Atlético-GO:

sem desfalques confirmados.

Corinthians:

Renato Augusto e Júnior Moraes: lesionados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Atlético-GO é favorito contra o Corinthians nas odds da Sportsbet.io. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,71 na vitória do Dragão, $ 2,75 no empate e $ 2,93 caso o Timão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,90 para quem acredita que haverá mais de que 2 gols no jogo, e $ 1,76 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,83, ou ímpar, pagando-se $1,98.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Atlético-GO x Corinthians DATA Quarta-feira, 27 de julho de 2022 LOCAL Castelo do Dragão - Goiânia, GO HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

Quarto árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

Atlético-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR x Atlético-GO Brasileirão 20 de julho de 2022 Atlético-GO 0 x 1 América-MG Brasileirão 24 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Atlético-GO Brasileirão 30 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Nacional x Atlético-GO Copa Sul-Americana 2 de agosto de 2022 19h15 (de Brasília)

Corinthians

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 1 Coritiba Brasileirão 21 de julho de 2022 Atlético-MG 1 x 2 Corinthians Brasileirão 24 de julho de 2022

Próximas partidas