Atlético-GO x Guarani: onde assistir ao vivo e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado 25), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Atlético-GO e Guarani se enfrentam na tarde deste sábado (25), a partir das 17h (de Brasília), no Antônio Accioly, pela 38ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Quinto colocado com 61 pontos, o Atlético-GO chega à última rodada vivo na disputa por uma vaga na Série A. Para conquistar o acesso, o Dragão precisa vencer, além de torcer por um empate ou derrota do Vila Nova.

Do outro lado, o Guarani está na décima posição, com 57 pontos, e não tem mais pretensoes no campeonato. Apesar disso, o Bugre vai em busca de um triunfo para terminar a competição de forma positiva.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Ronaldo, Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix Vinicius, Lucas Esteves, Matheus Sales, Baralhas, Shaylon, Kelvin, Matheus Peixoto e Luiz Fernando.

Guarani: Pegorari, Diogo Mateus, Lucão, Caíque, Wenderson, Matheus Bueno, Alan Santos, Gustavo França, Iago Teles, Lucas Silva e João Victor.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Derek está suspenso, enquanto Douglas Borges está no departamento médico.

Quando é?