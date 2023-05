Atlético-GO x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4) pela nona rodada do Grupo B; veja como acompanhar na internet

Já sem chances de classificação, Atlético-GO e Goiás se enfrentam na tarde desta quinta-feira (4), em Goiânia, às 15h (de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida não teve transmissão confirmada.

Na nona posição, com sete pontos, o Goiás sofreu uma derrota por 1 a 0 contra o São Paulo na última rodada, enquanto o Atlético-GO ocupa a lanterna, tendo conquistado apenas um ponto, e sem ter conquistado uma vitória no Brasileirão sub-20. Até o momento, o Dragão acumulou sete derrotas e um empate, com aproveitamento de apenas 4%.

Prováveis escalações

Atlético-GO sub-20: Márcio; Calleb, Isaac, Renan Cocenza e Guilherme; Thiago, Alex e Marcos Vinícius; Samuel, Jean e Vitor.

Goiás sub-20: Ezequiel Oliveira; Diego Caito, Luis Miguel, Nolasco, Xavier, Anthony, Simioni, Andrey, Larson, Wendell, Kennyd.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Não há desfalques confirmados.

Quando é?