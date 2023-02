Atlético-MG x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Mineiro

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

No Mineirão, o Atlético-MG e América-MG duelam na tarde deste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere, na TV fechada.

Líder do grupo A com 16 pontos, o Atlético-MG entra em campo defendendo também a sua invencibilidade dentro da competição. O Galo vem de empate no meio da semana pela Pré-Libertadores e pode ser que dê descanso a algumas de suas peças. Quem retorna ao time é Hulk, após cumprir quarentena devido a covid-19.

Já o América-MG está na primeira posição do grupo B com 14 pontos, e também não sabe o que é derrota no campeonato. O Coelho, entretanto, vem de empate na última rodada. "Esperamos fazer um grande jogo, a gente sabe que é um jogo de seis pontos. Se a gente ganhar, passamos o Atlético na tabela geral, isso é muito importante para a semifinal e a final, porque jogamos com o resultado", disse o lateral Nino Paraíba.

Prováveis escalações

Escalação do Atlético-MG: Everson, Paulo Henrique, Nathan Silva, Réver, Rubens, Otávio, Igor Gomes, Hyoran, Nathan, Hulk (Pavón) e Vargas.

Escalação do América-MG: Cavichioli, Nino Paraíba, Wanderson, Ricardo Silva, Marlon, Juninho, Alê, Benítez, Matheusinho, Felipe Azevedo e Aloísio.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?