Athletico-PR x Libertad: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Libertadores 2022

Athletico-PR e Libertad se enfrentam nesta quarta-feira (18), na Arena da Baixada, a partir das 19h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Athletico-PR x Libertad DATA Quarta-feira, 18 de maio de 2022 LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, PR HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (18), na Arena da Baixada.

MAIS INFORMAÇÕES

Na laterna do Grupo B, com quatro pontos, o Athletico-PR entra em campo pressioanado pela vitória para seguir com chances de classificação às oitavas de final da Libertadores.

Do outro lado, o Libertad é o líder, com sete, enquanto Caracas e The Strongest possuem cinco pontos.

Na terceira rodada, os paraguaios venceram o Furacão por 1 a 0 no Defensores del Chaco.

A campanha do Athletico-PR na Libertadores 2022

Caracas 0 x 0 Athletico-PR - 5 de abril de 2022

Athletico-PR 1 x 0 The Strongest - 14 de abril de 2022

Libertad 1 x 0 Athletico-PR - 26 de abril de 2022

The Strongest 5 x 0 Athletico-PR - 3 de maio de 2022

Athletico-PR x Libertad - 18 de maio de 2022, às 19h (de Brasília)

Athletico-PR x Caracas - 26 de maio de 2022, às 19h (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 4 x 0 Tocantinópolis Copa do Brasil 11 de maio de 2022 Fluminense 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 15 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Avaí Brasileirão 22 de maio de 2022 19h (de Brasília) Athletico-PR x Caracas Libertadores 26 de maio de 2022 19h (de Brasília)

LIBERTAD

JOGO CAMPEONATO DATA Libertad 3 x 0 Tacuary Campeonato Paraguaio 11 de maio de 2022 Sportivo Ameliano 1 x 3 Libertad Campeonato Paraguaio 15 de maio de 2022

Próximas partidas