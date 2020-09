Athletico-PR x Coritiba: quem venceu mais vezes o Atletiba?

O Coxa leva vantagem para cima do Furacão no maior clássico do Paraná; confira os números

O Campeonato Brasileiro 2020 já teve o seu primeiro clássico paranaense. -PR e se enfrentaram pela 10ª rodada do Brasileirão e, assim como nas finais do Paranaense, o Furacão saiu com vantagem, Fabinho foi o autor do gol da vitória.

Os últimos confrontos entres os rivais haviam sido nas finais do de 2020. Nos dois jogos o Furacão saiu com a vitória (1 a 0 e 2 a 1) e acabou conquistando o título estadual, décima em cima do .

E aproveitando a ocasião, a Goal traz detalhes do Atletiba, confira!

Atletiba: quem venceu mais na história?

A vantagem no clássico é do Coxa. Em 346 jogos, foram 135 vitórias do 110 do Athletico e mais 100 empates.

No número de gols o Coxa também leva a melhor, são 502 contra 449, saldo de 53 a favor do alviverde.

Atletiba: quem ganhou mais pelo Paranaense?

No campeonato estadual, a vantagem também é alviverde. Nas 268 partidas disputadas, são 106 triunfos do Coxa, 82 do Furacão e mais 80 empates. O saldo de gols também é pró Coritiba, são 398 contra 338 do Athletico.

Pelo Paranaense foram 19 finais disputadas pelos dois, com dez títulos do Athletico e nove do Coritiba.

Atletiba: quem ganhou mais pelo Brasileirão?

Ao todo, o clássico paranaense foi disputado em 43 ocasiões pelo Campeonato Brasileiro, novamente com vantagem do Verdão. Destes, foram 16 vitórias do Coxa, 14 do Athletico e mais 13 empates, além de 41 gols do Coritiba e 39 do .

Na primeira divisão são 15 vitórias do Coritiba, contra 13 do Furacão e mais 11 empates nas 39 partidas disputadas. Já na segundona o equilíbrio é maior, uma vitória para cada lado e mais dois empates nos quatro jogos.

Atletiba: qual foi a maior goleada e qual foi o maior público?

A vitória mais larga do clássico foi um 6 a 0 do Coxa para cima do Athletico, em 14 de novembro de 1959 pelo Campeonato Paranaense. O maior públcio também foi muito tempo atrás, em 17 de dezembro de 1978, quando 55.164 torcedores foram ao Couto Pereira acompanhar ao clássico.