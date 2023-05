Athletico-PR x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), pelo jogo de ida das oitavas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletico-PR e Botafogo se enfrentam na noite desta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia 31, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Paraná, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba e Espírito Santo), na TV aberta, do SporTV 2, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime Vídeo, no streaming. Na Globo, o jogo será narrada por Gustavo Villani, que estará ao lado dos comentaristas Junior e Roger Flores.

Embalado com a vitória sobre o Coritiba por 3 a 2 na última rodada do Brasileirão, o Athletico-PR volta a sua atenção para a Copa do Brasil. Na terceira fase da competição, a equipe avançou às oitavas ao eliminar o CRB nos pênaltis, com um placar de 4 a 2.

Para o confronto, o técnico Paulo Turra trata como dúvida a presença de Pedro Henrique. Caso não esteja apto, Zé Ivaldo é o mais cotado para assumir a zaga.

Já o Botafogo, líder do Brasileirão, sofreu sua primeira derrota na última rodada, sendo superado pelo Goiás por 2 a 1. Nas primeiras fases da Copa do Brasil, a equipe passou pelo Sergipe (1 a 1), pelo Brasiliense (7 a 1) e pelo Ypiranga por 4 a 0 no placar agregado.

Em 52 jogos disputados entre as equipes, o Athletico-PR acumula 25 vitórias, enquanto o Botafogo registra 19, além de oito empates. No último confronto válido pelo Brasileirão de 2022, o Furacão venceu por um placar de 3 a 0.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho, Christian, David Terans; Pablo e Vitor Roque. Técnico: Paulo Turra.

Botafogo: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Tchê Tchê) e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.

Desfalques

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Matías Segovia, Patrick de Paula e Danilo Barbosa são desfalques.

Quando é?