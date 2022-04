Athletico cogita Carille, Mano e Sylvinho para cargo de treinador

O Athletico segue em busca de um nome para substituir Alberto Valentim no cargo de treinador da equipe para a temporada de 2022. De acordo com apuração da GOAL, três nomes rondam os bastidores do clube paranaense: Sylvinho, Fábio Carille e Mano Menezes.

Segundo pessoas ligadas ao clube, ainda não existe nenhum tipo de negociação com os possíveis treinadores. As partes seguem em conversas, sem uma proposta oficial do Furacão, que não pretende demorar para ter um novo técnico.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O mais experiente do trio, Mano Menezes está livre no mercado desde que foi demitido do Al-Nassr, onde comandou a equipe por 16 jogos. O treinador não trabalha em clubes do Brasil desde 2020, quando passou pelo Bahia.

Mais artigos abaixo

Sylvinho e Carille também estão livres no mercado. A dupla iniciou a temporada de 2022 trabalhando em Corinthians e Santos, respectivamente, mas deixaram o cargo em fevereiro.

Pessoas próximas ao ex-treinador do Lyon confirmaram a consulta e enxergam o Athletico como um clube “interessante”. Além disso, disseram que não existe nada oficial ainda.

Alberto Valentim foi demitido do Furacão após a derrota contra o São Paulo, por 4 a 0, ainda na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2022. O treinador foi campeão da Sul-Americana e vice da Copa do Brasil na temporada de 2021, mas nunca foi unanimidade entre os torcedores.