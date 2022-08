Athletic Bilbao x Valencia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Partida acontece neste domingo (21), pela segunda rodada da LaLiga; veja como acompanhar na TV e na internet

Athletic Bilbao e Valencia se enfrentam neste domingo (21), no San Mamés, a partir das 12h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Bilbao, mandante do jogo, empatou a primeira rodada, fora de casa. A partida de estreia, contra o Mallorca, terminou em 0 a 0, deixando o Athletic na nona colocação da tabela da La Liga.

Enquanto isso, o Valencia teve uma estreia melhor, ao vencer o Girona por 1 a 0, mesmo jogando boa parte de segundo tempo com um jogador a menos. No entanto, a vitória magra deixou a equipe apenas uma posição acima do Bilbao.

Prováveis escalações

Possível escalação do Athletic Bilbao: Simon; Marcos, Vivian, Alvarez, Berchiche; Zarraga, Vesga, Muniain; Williams, Villalibre, Berenguer.

Possível escalação do Valencia: Mamardashvili; Correia, Mosquera, Diakhaby, Vazquez; Musah, Guillamon, Soler; Castillejo, Duro, Lino.

Desfalques da partida

Athletic Bilbao:

Inigo Martinez: lesionado.

Valencia:

Eray Comert: suspenso.

Quando é?

JOGO Athletic Bilbao x Valencia DATA Domingo, 23 de agosto de 2022 LOCAL San Mamés - Bilbao, ESP HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Athletic Bilbao

JOGO CAMPEONATO DATA Athletic Bilbao 0 x 0 Mallorca La Liga 15 de agosto de 2022 Athletic Bilbao 1 x 1 Alavés Amistoso 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cádiz x Athletic Bilbao La Liga 29 de agosto de 2022 15h (de Brasília) Athletic Bilbao x Espanyol La Liga 4 de setembro de 2022 11h15 (de Brasília)

Valencia

JOGO CAMPEONATO DATA Valencia 1 x 0 Girona La Liga 14 de agosto de 2022 Valencia 2 x 1 Atalanta Amistoso 6 de agosto de 2022

Próximas partidas