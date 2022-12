Até o francês Trezeguet admite: "Messi merece ser campeão"

Francês afirma também que Les Bleus "não ficam sem ambição" por camisa 10 argentino, e vão em busca da taça

O ex-atacante de Juventus e França, David Trézéguet, realizou uma entrevista à TyC Sports nesta última sexta-feira (16) onde confirmou que gostaria de ver Lionel Messi sendo campeão da Copa do Mundo, mesmo tendo defendido a seleção francesa no título de 1998, além da derrota da equipe na final de 2006.

Vale destacar que Trézéguet é nascido na França, mas possui nacionalidade argentina, e muito por esse fato ficou dividido para qual das equipes torceria na final deste ano. Para tirar as dúvidas que lhe restavam por causa de sua dupla nacionalidade, Messi foi um dos principais tópicos que o fizeram tomar tal decisão: "Emocionalmente, sabendo que será sua última Copa do Mundo, Leo merece ser campeão".

"Ele faz as pessoas sonharem, mas isso não tira a ambição da França de conquistar o título", reforçou o ex-centroavante. "O destino vai decidir quem será o campeão mundial". Messi vai disputar o que se espera que seja sua última Copa do Mundo, como o próprio argentino afirmou, e por isso pode ser a única chance do jogador de conquistar o torneio antes de finalizar a carreira.

O camisa 10, antes de disputar a finalíssima, se consagrou como um dos artilheiros do torneio, com cinco gols marcados na competição, além de outras três assistências. O jogador é ainda o maior driblador da equipe e líder em finalizações, marcando uma de suas melhores Copas do Mundo até o momento. A final acontece neste domingo (18), às 12h (de Brasília), e vai declarar o mais novo tricampeão do mundo.