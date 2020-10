Até golfe ajuda a entender o futebol: o "método" Pep Guardiola

Treinador do Manchester City revelou que se inspira em outras modalidades para comandar suas equipes

Considerado um dos técnicos mais visionários do futebol neste século, Pep Guardiola revelou que busca inspiração em outras modalidades esportivas - e citou o golfe em especial.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Você sempre pode aprender com outros esportes", disse o treinador do em entrevista para a conta do Instagram da Puma Índia.

Mais times

“É bom saber, por exemplo, que a abordagem mental no golfe é tão importante. Quando você fala com grandes atletas, você aprende como eles são mentalmente fortes", completou.

Pep falou mais sobre seus métodos de trabalho na live. Sobre os jogadores de futebol em específico, ele afirmou que ser transparente é a única forma de lidar bem com um grupo.

"Os jogadores de futebol são muito espertos, eles são intuitivos. Quando você é falso, eles percebem. Você pode cometer erros e tomar decisões ruins, mas não pode deixar de ser autêntico. Tente convencê-los de como você quer jogar. Esta é a única maneira que eu conheço".

Pep também fez um balanço de seu trabalho à frente do Manchester City. Desde que ele chegou, em 2016/2017, a equipe conquistou duas edições da Premier League, três Copas da Liga e uma Copa da , mas ficou longe da tão sonhada .

"Somos uma equipe que deu um passo incrível na última década. Queríamos estar no nível do , United, , e e estávamos lá. Conseguimos", comentou o técnico, que compartilhou com os internautas a sua visão sobre sucesso e fracasso no esporte.

"Pode parecer que tudo é sempre sobre vencer, vencer, vencer, mas isso não é verdade. Você pode ser feliz mesmo se não vencer. Sofra nos momentos ruins, aproveite os bons momentos e divirta-se. Tente fazer o seu melhor o tempo todo. Você não venceu? OK, tente novamente. Nós faremos de tudo para vencer".

Mais artigos abaixo

Por fim, o espanhol falou sobre a experiência dos jogos sem público nos estádios por causa da pandemia do novo coronavírus. Definitivamente é algo que ele não gostaria de estar vivenciando.

"Sem a torcida não é a mesma coisa, é como um amistoso. Podemos fazer assim porque o show deve continuar, mas precisamos das pessoas de volta (nos estádios). É um jogo completamente diferente, está vazio. Jogar de portas fechadas é estranho", concluiu.