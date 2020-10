Atalanta x Ajax: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Pela Liga dos Campeões, a bola rola na terça-feira (27), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21, a volta a jogar em casa, onde recebe o , qu evem de derrota para o . A bola rola na terça-feira (27), às 17h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo no EI Plus, aplicatico do Esporte Interativo. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atalanta x Ajax DATA Terça-feira, 27 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Atleti Azzurri d'Italia - Bérgamo, ITA HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Italianos vão atrás de mais uma vitória na UCL / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo EI Plus, aplicativo do Esporte Interativo. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATALANTA

Uma das grandes sensações da última edição de , a Atalanta já estreou com uma boa goleada fora de casa, sobre o Midtjylland. Para a segunda rodada, os italianos voltam para casa, buscando manter o bom aproveitamento para brigar por uma das vagas para as oitavas de final.

Provável escalação da Atalanta: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez, Zapata

AJAX

Depois de uma goleada história no Campeonato Holandês, o Ajax volta a disputar a Champions buscando dar a volta por cima depois de perder para o Liverpool na primeria rodada.

Provável escalação do Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Martinez; Promes, Tadic, Traore

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATALANTA

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 1 x 3 24 de outubro de 2020 Midtjylland 0 x 4 Atalanta Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Crotone x Atalanta Serie A 31 de outubro de 2020 11h (de Brasília) Atalanta x Liverpool Liga dos Campeões 3 de novembro de 2020 17h (de Brasília)

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA VVV Venlo 0 x 13 Ajajx 24 de outubro de 2020 Ajax 0 x 1 Liverpool Liga dos Campeões 21 de outubro de 2020

Próximas partidas