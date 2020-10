Antony brilha e Ajax aplica 13 a 0 no Holandês: é a maior goleada da história do campeonato

O time bateu o próprio recorde, que era sustentado desde 1972, quando Cruyff ainda jogava

Treze a zero. Isso mesmo, 13 a 0 foi o placar da vitória do Ajax contra o VVV-Venlo , fora de casa, em confronto da sexta rodada da . E com participação de brasieiro, este se tornou o resultado mais elástico do na história.

E o bateu o recorde do… Ajax. A maior vitória da Eredivisie até então também pertencia aos atuais líderes do campeonato. Trata-se de um 12 a 1, em 1972, contra o Vitesse. À época do jogo, Johann Cruyff ainda jogava na equipe e fez quatro dos gols da vitória.

O nome do jogo, desta vez, foi Lassina Traore, atacante burquinês de apenas 19 anos, que marcou cinco dos 13 gols do Ajax. Obviamente, ele recebeu o título de "homem do jogo".

Mas também teve participação importante de brasileiro. Antony, ex- , teve a que pode ser considerada sua melhor partida pelo clube de Amsterdã . O camisa 39, jogando como titular, teve participação direta em três gols - foi um marcado por ele, o quinto do jogo, além de duas assistências. Na conta dele ainda está a expulsão de Christiann Kum, zagueiro adversário, quando o placar ainda era de 4 a 0.

Além de Antony e Traore, Huntelaar (2), Ekkelenkamp (2), Lisandro Martinez, Blind e Tadic marcaram os outros gols do jogo.

Apesar de surpreendente, o placar poderia ter sido ainda maior se o goleiro do Venlo não tivesse salvado outros nove chutes do Ajax que poderiam ter se convertido em gol. Para piorar a situação do time, a equipe em campo era a considerada titular, sem nenhum desfalque - até a expulsão, é claro.

Com esta vitória, o Ajax vai dormir na liderança da Holandês, e amanhã torce contra o - que joga neste domingo (25), juntamente com Vitesse - para se manter no topo. Já o VVV fica na décima posição, podendo cair algumas dependendo do resultados de outros jogos da rodada.