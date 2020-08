Quem o PSG pega nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa?

No dia de seu aniversário, o Paris Saint-Germain garantiu seu retorno à fase semifinal apenas pela segunda vez em sua história

Em um jogo alucinante, o bateu a por 2 a 1 – construindo sua virada nos minutos finais do segundo tempo – e pela primeira vez desde 1995 alcançou a fase semifinal da Liga dos Campeões da Europa.

Pasalic abriu a contagem para os italianos ainda no primeiro tempo. Entretanto, Marquinhos e Choupo-Moting estufaram as redes bergamascas na reta final – contando com assistências de Neymar.

Agora a equipe fica na espera para saber quem avança no duelo entre e . O time alemão, uma das tantas surpresas, busca surpreender a equipe de Diego Simeone, que mantém o sonho do primeiro título de – que lhe foi negado em finais contra de Munique, em 1974, e outras duas para o arquirrival , em 2014 e 2016.

O Atleti, apesar de ter feito uma temporada irregular na , onde não conseguiu aproveitar a queda de rendimento tanto de quanto de Real Madrid, mostrou o seu velho caráter decisivo nas oitavas de final justamente contra o atual campeão: em um jogo emocionante dentro de Anfield, os espanhóis conseguiram vencer o por 3 a 2 após vencer na ida por 1 a 0.

Quando serão as semifinais da Champions?

O duelo do contra Atlético de Madrid ou Leipzig será o de abertura desta fase semifinal. A partida única, assim como todos os duelos a partir das quartas de final – por causa da pandemia -, está marcada para 18 de agosto, uma terça-feira.

Do outro lado da chave, Barcelona e Bayern duelam para ver quem avança para enfrentar ou .