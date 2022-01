As joias da Copinha: veja em quem ficar de olho nesta Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022

Grandes craques já passaram pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Não à toa, a competição caiu no gosto do torcedor há muito tempo e é considerada a mais tradicional entre os torneios de base no Brasil. Na edição deste ano, alguns nomes tem boas chances de se destacarem.

Para 2022, após uma temporada na qual a competição foi cancelada devido à pandemia da Covid-19, a Copinha está de volta. E junto com o seu retorno, já surgem os muitos candidatos ao posto de “craque da Copinha”.

Nomes como Gabriel Jesus, Antony, na atualidade, e Casagrande e Falcão, no passado, já receberam a alcunha. Mas quem será o grande destaque da competição para 2022? E qual time ficará com o título?

A GOAL lista para você, então, os destaques de cada um dos principais times do país, para você já ficar de olho!

ATLÉTICO-MG

O Atlético-MG vem se acostumando a revelar mais jogadores nestes últimos anos. Após várias temporadas sem aproveitar tanto a base, nomes como Nathan Silva (titular na campanha do título brasileiro), Calebe e Savinho ganharam minutos importantes. E o torcedor pode ficar de olho no volante Rubens.

Campeão da Taça BH em 2018 e do Brasileirão sub-20 em 2020, o meio-campista nascido em 2001 (agora em sua última Copinha) já estreou nos profissionais e chama a atenção desde cedo. Mesmo atuando no meio de campo, terminou a temporada 2021 da base como artilheiro do Galo: trata-se de um jogador muito forte, com boa presença ofensiva, técnica e capacidade de infiltração. E na estreia do clube na competição, já marcou dois gols.

Outros dois nomes que podem se destacar no forte time do Galo são Júlio César (meia, 2002), muito técnico e habilidoso, e Felipe Felício (atacante, 2002), notável pela movimentação e pelos chutes potentes. Luiz Filipe (atacante, 2001), fecha um quarteto de frente talentoso.



BOTAFOGO

Com vários nomes fora da Copinha (Matheus Nascimento e Juninho, entre outros, foram inscritos, mas irão fazer a pré-temporada com os profissionais), o Botafogo vai para a competição com um time diferente do que o torcedor se acostumou a ver.

Nesse cenário, um nome que muitos já esperam ver no profissional em um futuro próximo pode se destacar. Kauê também é da geração 2004 (a mesma de Matheus Nascimento), mas já estava integrado ao time sub-20 desde a última temporada. Jogador de imposição técnica, é capaz de aproveitar os espaços com a bola nos pés, tem muita qualidade para infiltrar e conduzir a bola. Com vários desfalques em relação ao time que foi vice-campeão da Copa do Brasil sub-20 em 2021, deve ganhar protagonismo no meio de campo.

Outro nome que chama a atenção tem uma história diferente de Kauê: se o jovem nascido em 2004 já está há muito tempo no Fogão, Guilherme Liberato (volante, 2001) veio do Cruzeiro em 2021, após caso de indisciplina. Em General Severiano, rapidamente se tornou titular e vem se destacando pela imposição física, posicionamento e recomposição defensiva, além da qualidade para sair jogando.

CORINTHIANS



Maior vencedor da Copinha, o Corinthians está acostumado a fazer ótimas campanhas, mas sofreu para aproveitar alguns de seus destaques nos profissionais nos últimos anos. Isso parece estar mudando, porém: bem na hora para que uma geração talentosa ganhe espaço na Copinha 2022.

Vários jogadores se destacam em um elenco fortíssimo, contando inclusive com jogadores que já receberam minutos nos profissionais, como Mandaca (volante, 2001), Matheus Araújo (meia, 2002), Rodrigo Varanda (atacante, 2003) e Felipe Augusto (atacante, 2004). Este último, inclusive, costuma sobrar nas categorias de base e promete brigar pela artilharia da competição. Mas fica difícil falar das expectativas do Timão para a Copinha sem lembrar do lateral-direito Léo Maná.

O jovem nascido em 2004 é outro que conquistou a titularidade no sub-20 em 2021 e impressiona pela consistência. Veloz, consegue chegar ao ataque com extrema facilidade e tem capacidade tanto para construir, quanto para chegar até a linha de fundo e colocar um atacante na cara do gol. Também vai bem no jogo aéreo.

Outros nomes que também surgem bem são Guilherme Biro (meia/lateral, 2004), Reginaldo (lateral, 2001) e Giovane (atacante, 2003), que se transformou um dos principais expoentes do Terrão na reta final de 2021 e já está sendo observado pela comissão técnica do time profissional.

CRUZEIRO



👀 Olho neles!



O atacante Vitor Roque e goleiro Otávio, que fazem parte do elenco sub-17, treinaram com o profissional hoje! ⚽🔥#CriasDaToca 💙🤍



📸 Gustavo Aleixo/Cruzeiro pic.twitter.com/IkaHYiVBNt — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) October 4, 2021

Tendo nas suas categorias de base um alento nos últimos tempos, principalmente pelo surgimento de jovens talentosos no time profissional, o Cruzeiro é outra equipe que vai com tudo para a Copinha 2022, tendo relacionado nomes que já até foram titulares no time de cima.

Mas o grande destaque, mesmo com a pouca idade, é o atacante Vitor Roque. Nascido em 2005, se tornou o “xodó” de Luxemburgo ao estrear na reta final de 2021 sob o comando do veterano e ainda foi elogiado. Roque fez cinco jogos na Série B e deve ser titular na Copinha mesmo com idade para atuar na categoria sub-17. Artilheiro, sabe se movimentar e não costuma precisar de muitos toques na bola para marcar. Veio do América-MG e não deve demorar até ser integrado de vez aos profissionais. Em 2021, por exemplo, fez dez gols em 12 jogos no Brasileirão sub-17 e outros 11 em seis partidas pelo Mineiro.

Outros nomes que também chamam a atenção são Paulo (zagueiro, 2002), que deve fazer sua última Copinha antes de subir de vez (e já fez quatro jogos no time de cima), Ageu (volante, 2002), destaque do sub-20 em 2021, volante que se acostumou a marcar gols e se apresentar na área com qualidade, e Igor Lemos (atacante, 2002), que veio do Flamengo e terminou a temporada 2021 com nove gols e seis assistências.

FLAMENGO

Campeão absoluto da categoria sub-17 (o time levantou a taça do Brasileirão e da Copa do Brasil da categoria), o Flamengo vem com um time fortíssimo para a Copinha 2022, com vários destaques vindo do sub-17, e já pode ser considerado um dos favoritos para ficar com o título.

Dentre esses jogadores, Matheus França talvez seja o mais especial. O meio-campista nasceu em 2004, mas já divide seu tempo entre o sub-17 e o sub-20 (e até foi para o profissional, na reta final de 2021) e promete pintar como a próxima grande promessa das categorias de base do clube. Forte, rápido, participativo e técnico, tem ótima infiltração, marca muitos gols, mesmo sendo meia, e ainda tem um drible curto como um de seus grandes recursos. Vindo de um 2021 maravilhoso, tem tudo para ser um dos craques da Copa São Paulo – e por que não, já ser integrado aos profissionais?

Além de Matheus França, Werton (atacante, 2003), com boa passagem pelas seleções de base, também chama a atenção pela qualidade técnica e recurso. E o atleta deve ganhar mais minutos com alguns titulares sendo promovidos aos profissionais. Wesley (lateral, 2003), Ryan Luka (atacante, 2003) e o parceiro de França no sub-17, Victor Hugo (meia, 2004), são outros que podem pintar como craques.

FLUMINENSE



Difícil não apontar o Fluminense como um dos favoritos para ficar com o título. O time não só tem uma boa base, com remanescentes da “geração dos sonhos” no sub-17, mas também terá o reforço de alguns nomes que já passaram pelos profissionais.

O principal deles é o atacante John Kennedy. Nascido em 2002, terminou o ano de 2021 em alta, tendo sido titular em vários jogos no Brasileirão e feito dois gols no Flamengo, pela 28ª rodada. De volta ao sub-20, se candidata ao posto de principal artilheiro da Copinha 2022. Outros nomes que já estrearam no time de cima, como Matheus Martins (atacante, 2003) e Wallace (meia, 2001), surgem como atletas que podem sobrar.

Na lateral-esquerda, Jefté (lateral, 2003) surge com destaque e o “peso” de ter sido um dos destaques da geração dos sonhos. Trata-se de um jogador veloz e muito técnico, com boa capacidade para construir e chegar até a linha de fundo, auxiliando na criação.

Já Arthur (meia, 2005), conhecido como "Príncipe", pode até começar no banco de reservas, já que ainda é muito jovem, mas deve fazer seus minutos valerem à pena: um jogador diferente desde muito cedo, capaz de decidir qualquer jogo em um lance.



GRÊMIO



Rebaixado para a segunda divisão, o Grêmio tem em suas divisões de base um de seus principais ativos. Afinal de contas, tem aproveitado vários nomes no time profissional e é o atual vice-campeão da Copinha, tendo ficado com a segunda posição em 2020.



Para 2022, o Tricolor vem com outra “fornada” de bons jogadores, ainda que repetir a campanha de 2020 pareça improvável. E o destaque fica nas laterais: Cuiabano e Lucas Kawan formam, talvez, a melhor dupla da base brasileira na atualidade, ambos de 2003.



O primeiro se notabiliza pela força física e qualidade no ataque, muitas vezes até pisando na área para concluir jogadas, algo incomum para um lateral tão jovem. Já Lucas Kawan não parece estar tão pronto, mas costuma fazer atuações firmes na defesa e dar espaço para seu companheiro ser mais ofensivo.

No ataque, o nome de Kauan Kelvin (atacante, 2005) chama a atenção. Muito jovem, é tido dentro do clube como um futuro craque e já deve começar jogando na Copinha. Participativo, impressiona pela visão de jogo e talento para encontrar lances de perigo.



INTERNACIONAL



Atual campeão da Copinha (em 2020) e do Brasileirão sub-20 (em 2021), o Internacional poderia despontar como um dos favoritos para ficar com a taça. Mas um “motivo bom” deve impedir o Colorado de brigar com tanta força.



Nomes como Matheus Dias, Thauan Lara, Juan Cuesta, Matheus Cadorini e Tiago Barbosa, campeões brasileiros sub-20, foram promovidos ao time profissional e não farão parte do elenco que disputará a Copa São Paulo. Assim, o Inter vai com um time remodelado, com alguns novos destaques e outros remanescentes. E dois se destacam nessa “mistura”: o meia Estêvão e o meia/atacante Allison, ambos nascidos em 2002.



O primeiro costuma ditar o ritmo do meio de campo do Inter sub-20. Com seus cabelos longos, chama a atenção pela técnica, qualidade com a bola nos pés e tranquilidade para armar jogadas de perigo, apesar de não ser dos jogadores mais velozes. Além do mais, parece cada vez mais pronto para jogar em alto nível, ganhando corpo e intensidade.

Já Allison parece se diferenciar pela versatilidade. Na campanha do Colorado campeão brasileiro sub-20, jogou como meia, ponta e até atacante de área, em certos momentos. O jogador terminou a temporada com cinco gols e duas assistências e promete ser um dos destaques do time gaúcho na Copinha.



PALMEIRAS



Com um elenco fortíssimo e experiente, o Palmeiras parece vir com tudo para “quebrar” a história de nunca ter vencido a Copa São Paulo, sendo outra equipe que traz vários nomes com experiência no time profissional.

O principal deles, ao menos neste momento, talvez seja o atacante Gabriel Silva. Depois de estrear nos profissionais, não render e até ser criticado pela torcida, o jogador nascido em 2002 voltou para a base e terminou 2021 como artilheiro do Brasileirão sub-20, tendo marcado 16 gols em 17 jogos. Oportunista, é outro que surge como candidato a grande goleador da Copinha e quer aproveitar a vitrine para retornar ao time profissional.

Mas outros nomes conhecidos da torcida também aparecem para dar “peso” à equipe: os laterais Gustavo Garcia (2002) e Vanderlan (2002), o zagueiro Michel (2003), os volantes Pedro Bicalho (2001) e Fabinho (2002) e os atacantes Kevin (2003) e Giovani (2004). Este último, inclusive, pode se aproveitar da Copa São Paulo para finalmente explodir – é tido como um dos maiores talentos da base alviverde e já foi elogiado publicamente por Abel Ferreira.

Mas mesmo com tantos nomes conhecidos da torcida e com vasta minutagem no time de cima, a torcida espera mesmo acompanhar um garoto de 15 anos. Endrick, nascido em 2006, é um dos jogadores mais novos de toda a competição.

Rápido, frio na frente do goleiro, com recurso técnico e bom posicionamento, já está sendo preparado pelo Palmeiras, junto de seu companheiro Luís Guilherme, para dar frutos nos profissionais em um futuro nem tão distante quanto o imaginado. E a Copinha é o próximo passo da joia.

SÃO PAULO



Nunca podemos descartar o São Paulo quando tratamos de Copinha. Especialmente o time comandado pelo treinador Alex, cheio de bons jogadores e que foi vice-campeão do Brasileirão sub-20.

O grande nome desta equipe (e que deve se juntar aos profissionais ao término da competição) é o meia Pedrinho. Em Cotia desde muito cedo, explodiu em 2021 e se transformou no principal jogador do Tricolor. Trata-se de um meia veloz, com muita técnica, qualidade no drible e criatividade. Costuma pisar na área com facilidade e tem bom chute de longa distância. Se o São Paulo chegar longe no torneio, certamente terá o “dedo” de seu armador, nascido em 2002. Mas o time também tem outros nomes de destaque.

Lucas Beraldo (zagueiro, 2003) impressiona pela frieza, qualidade para sair jogando e tranquilidade. É outro muito bem cotado dentro do Tricolor. Sem Juan, levado por Rogério Ceni aos profissionais, Vitinho (atacante, 2001) tende a ser a referência no ataque, um ponta ainda cru, mas muito rápido e com qualidade técnica para se sobressair.

Os laterais Nathan (2002) e Moreira (2004) são outros que chamam a atenção em um sistema defensivo consistente. Para terminar, os jovens Caio (atacante, 2004), Rodriguinho (volante, 2004) e Luizinho (meia, 2004) subiram neste ano do sub-17, mas não surpreenderão se terminarem a Copinha como titulares.

SANTOS



Vindo de campanhas ruins na Copinha, o Santos, uma das bases mais tradicionais do Brasil, aposta em uma nova geração para tentar uma sorte melhor. E conta com alguns jogadores muito interessantes.

O principal deles já caiu no gosto do torcedor. O atacante Rwan Seco, nascido em 2001, veio do Flamengo de Guarulhos por R$ 700 mil após se destacar emprestado ao Peixe. Com multa rescisória milionária, mostra ter muita técnica e já marcou um golaço em sua estreia, contra o Operário. Inteligente para se movimentar e frio na frente do goleiro, parece ser mais um dos bons atacantes revelados pelo time do litoral nos últimos anos e não deve demorar até ser integrado ao time de Fábio Carille.

Na lateral-direita, Sandro Perpétuo (2001), que já estreou nos profissionais e voltou de lesão para jogar a Copinha, deve ser uma das armas da equipe, com qualidade para armar o time e boa chegada. Jair de Paula (zagueiro, 2005), se tornou titular do sub-20 mesmo com apenas 16 anos e parece ser o “sucessor” de Kaiky na zaga de Peixe, um jogador tranquilo e com muita qualidade para sair jogando. Weslley Patati (ponta, 2003), não atuou na estreia, mas vai participar do resto da Copinha e chama a atenção pela velocidade, drible e facilidade para bater na bola.

VASCO DA GAMA



Sempre forte na base e com tradição em revelar grandes nomes, o Vasco vai para a Copinha 2021 como um dos candidatos a fazer bonito.

O torcedor, porém, já sabe de cor em quem prestar atenção: o volante Andrey Santos (não confundir com o homônimo, que deixou o clube em 2021) é o grande destaque de uma boa geração do Cruz-Maltino. Alto, forte e técnico, o jogador nascido em 2004 impressiona pela maturidade e por se destacar em áreas incomuns para atletas da base.

Costuma pisar muito bem na área e marcar gols no jogo aéreo, algo raro para jovens, por exemplo. Mesmo sendo muito jovem, já vem sendo aproveitado na seleção brasileira sub-18 e é capaz de decidir jogos, mesmo atuando como volante.