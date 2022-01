Corinthians sub-20 na Copinha 2022: próximo jogo, classificação e mais da campanha

Maior vencedor da Copinha, com dez títulos, o Corinthians chega para esta edição com grandes expectativas e jogadores habilidosos, alguns já com estreia, inclusive, pelo profissional do Timão.

Como citado, o Corinthians é o maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior de todos os tempos, somando sua décima e última taça cinco anos atrás. As conquistas vieram em: 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017.

Qual o próximo jogo dos Filhos do Terrão? Qual a classificação? Veja abaixo detalhes do Corinthians sub-20, que disputa a Copinha de 2022.

Qual o próximo confronto do Corinthians sub-20 pela Copinha 2022?

O Timãozinho ainda não iniciou sua participação nesta edição do torneio, e seu primeiro duelo para marcar a estreia acontece nesta terça-feira (04) às 21h45, no Estádio Martins Pereira, contra o Resende-RJ.

Na sexta (07) e na segunda (10), o Corinthians encontra joga fora de casa contra o River-PI e o São José, respectivamente, times do Grupo 15, o qual pertence o Timão.

Qual a classificação do Corinthians sub-20 na Copinha 2022?

Como ainda não houveram duelos disputados válidos pelo Grupo 15, nenhum dos times somou pontos e mantém a mesma classificação.

Como vem o Corinthians sub-20 para a Copinha 2022?

Após um longo ano de 2021 sem a competição, por causa da pandemia de Covid-19, o Corinthians sub-20 vem com alguns rostos diferentes do ano passado, como a saída do centroavante Cauê, que já havia jogado e marcado gol pelo profissional, mas que foi para a Bélgica atuar fora do país.

Grandes destaques como Reginaldo e Guilherme Cunha, o Biro, fazem parte do elenco e muitos dos garotos são muito mais novos do que outros, como o próprio Guilherme, de 2004, assim como o meia Thomas e o atacante Felipe Augusto, por exemplo.

O mais jovem atleta do elenco é o camisa 30 Pedro, de apenas 15 anos, já atuando no sub-20. Luis Mandaca, Rodrigo Varanda e Felipe Augusto estiveram presentes no elenco profissional do Corinthians de 2021, sendo que os dois primeiros, inclusive, marcaram gols importantes pelo clube, na época.

No dia 5 de dezembro de 2021, o Corinthians sub-20 fez seu último jogo, até o momento, contra o Audax, no empate por 1 a 1, gol do Timão marcado por Mandaca, citado anteriormente. Grande parte dos titulares daquela disputa estarão disponíveis no próximo jogo, contra o Resende, nesta terça.