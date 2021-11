De olho em joia do Flamengo, Real Madrid pode fazer proposta em 2022, diz site

Após o sucesso com Vinícius Júnior, o Real Madrid parece estar disposto a dobrar a aposta. Segundo o jornal AS, o time está de olho em outro jovem jogador do Flamengo: Matheus França, de apenas 17 anos.

Craque da equipe campeã do Brasileirão sub-17 e da Copa do Brasil sub-17, o meio-campista - que também pode jogar no ataque -, já até foi relacionado para partidas do time principal e vem chamando a atenção da torcida por suas atuações de gala nas categorias de base.

Dono da maior multa rescisória do Flamengo ( 100 milhões de euros) e destaque dos times Sub-17 e Sub-20, Matheus França foi relacionado pela primeira vez para o profissional. Ele estará no banco contra o Corinthians, nesta quarta-feira. pic.twitter.com/a7lPOvcN5y — Venê Casagrande (@venecasagrande) November 17, 2021

Pode ser, então, mais um jovem talentoso do Flamengo a ser negociado antes de completar a maioridade. Isso porque a reportagem garante que o Real Madrid já estaria observando o jogador há algum tempo e pode fazer uma proposta em breve.

Matheus França, afinal de contas, seria mais uma indicação do "super-olheiro" do Real, Juni Calafat, o mesmo que levou nomes como Casemiro, Valverde e Odegaard, ainda muito jovens, para Madri. Um profissional que tem a confiança extrema do presidente Florentino Pérez, que já mostrou ser capaz de despejar milhões e milhões de euros caso Calafat bote a mão no fogo por um garoto.

Matheus França (17 anos) pelo @Flamengo no Brasileirão Sub-20 e Copa do Brasil Sub-17:



◉ 14 jogos

◉ 13 gols

◉ 12 assistências

◉ 25 participações diretas

◉ 1 participação a cada 41 minutos



Esse moleque é diferente.

Joga MUITA bola.



👀 OLHO NELE!@04Franca pic.twitter.com/K2X5E2paCd — Footstats I2A (@Footstats) November 15, 2021

Dividindo tempo entre o sub-20 e o sub-17, o jogador tem incríveis 19 gols em 31 jogos pelo Flamengo, mesmo atuando muitas vezes no meio de campo. Também pode jogar no ataque, pelos lados ou centralizado.

E se o Real Madrid precisou desembolsar 45 milhões de euros para fechar a contratação de Vini Jr., pode ter que gastar ainda mais para garantir a contratação de Matheus França. A multa rescisória do jovem jogador é de 100 milhões de euros, a maior da história do Rubro-Negro.

Seja no Rio de Janeiro ou na Espanha, tudo indica que o jovem meio-campista será uma das próximas joias do futebol brasileiro. Vale lembrar que o garoto fez parte da lista da GOAL NXGN de 20 maiores talentos das categorias de base no Brasil, publicada em agosto deste ano.