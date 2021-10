Quem é John Kennedy, o garoto do Fluminense que decidiu o Fla-Flu?

Autor de dois gols, atacante de 19 anos foi decisivo na vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo na noite deste sábado (23), pela 28ª rodada do Brasileirão

O Fla-Flu da noite deste sábado (23) foi decidido por John Kennedy, atacante de 19 anos, revelado pelas divisões de base do Fluminense. O jogador foi promovido ao elenco profissional neste ano e marcou duas vezes na vitória por 3 a 1, válida pela 28ª rodada do Brasileirão.

Cria de Xerém, o jogador disputou oito partidas do Campeonato Carioca neste ano. Na competição, marcou duas vezes e esteve em campo por 219 minutos. O atleta também já atuou em oito compromissos do principal torneio nacional e anotou dois gols nesta noite.

O atacante era um nome importante do time sub-20 do Fluminense, autor de nove gols em nove partidas. Ele disputou o Brasileirão Sub-20, com três gols, o Brasileiro de Aspirantes, sem balançar as redes, e o Campeonato Carioca Sub-20, com seis gols anotados.

No início deste mês, em 4 de outubro passado, John Kennedy teve o contrato renovado com o Fluminense. O jogador assinou até dezembro de 2025. Seu antigo vínculo se encerraria no fim de 2024.

A multa rescisória internacional do atacante de 19 anos é uma das mais altas das Laranjeiras. O atleta tinha cláusula avaliada em 40 milhões de euros (R$ 263,2 milhões na cotação atual), mas o valor foi reajustado para 50 milhões de euros (R$ 329,02 milhões).