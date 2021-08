Com Marquinhos no espelho, Kaiky mostra ser um “raio” diferente no Santos

Atleta mais jovem a marcar gol na Libertadores, o zagueiro é mais uma joia lapidada na Vila Belmiro

O Santos é conhecido mundialmente, dentre muitas outras coisas, por ser um celeiro aparentemente inesgotável de grandes jogadores. Foi da Vila Belmiro que nomes como Pelé e Neymar surgiram. Mais recentemente a fábrica alvinegra revelou Rodrygo, hoje no Real Madrid, e um Kaio Jorge recém-contratado pela Juventus. Quando o jovem Kaiky apareceu para fazer história, boa parte do público brasileiro não o conhecia, salvo os torcedores santistas. O atleta mais jovem a marcar gol na Libertadores da América já não tinha Neymar como grande inspiração, e sim o zagueiro Marquinhos.

Kaiky tem apenas 17 anos e já cria expectativa de ser mais um dos “raios” que caem tantas vezes na Vila Belmiro – como passou-se a brincar em relação ao altíssimo número de grandes revelações que saem do clube. Mas ele é um raio um pouco diferente em relação aos seus antecessores. Kaiky, apesar da habilidade para marcar gols, é um zagueiro. E causa impressões tão boas em quem o vê que as comparações mais comuns feitas ao seu estilo de jogo o ligam justamente ao seu maior exemplo no futebol: Marquinhos, atualmente companheiro de Neymar tanto no PSG quanto na seleção brasileira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

“O Neymar não é totalmente minha inspiração, admiro pela figura que é, mas o jogador que mais me inspiro dentro de campo e que tem muito o meu perfil é o Marquinhos, da seleção brasileira”, revelou Kaiky em entrevista à ESPN Brasil. “Muita gente me compara jogando com ele e eu fico muito honrado”, completou o defensor.

Kaiky faz sua primeira temporada no time principal e tem sido indispensável: é um titular quase que absoluto, aparecendo com destaque para ocupar a vaga deixada após a venda de Lucas Veríssimo para o Benfica. O momento mais especial foi o único gol marcado até aqui. Um gol que já o colocou na história. Afinal de contas, ele tinha 17 anos um mês e 25 dias quando balançou as redes do Deportivo Lara para tornar-se o jogador mais jovem a marcar em uma partida de Libertadores. Comemorou com um gesto de “pedir calma”, como se já fosse um veterano de confiança inabalável.

RECORDE NO ALÇAPÃO! ⚽️



Com 17 anos, 1 mês e 25 dias, Kaiky se torna o mais jovem goleador do Santos na #Libertadores ! #SANxLAR | 2x1 pic.twitter.com/syO1TtOiLY — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 9, 2021

É possível traçar o perfil de toda esta confiança até as origens da sua própria existência: “Quando o Kaiky estava na barriga da mãe, eu já brincava que ele seria jogador de futebol, porque ele chutava muito”, lembrou o pai do zagueiro, Jadson, em entrevista ao jornal santista A Tribuna. Quando precisou tratar de um problema de bronquite, ainda criança, o garoto não teve dúvidas entre qual atividade escolher ao ser apresentado com futebol ou natação entre as opções.

“Achava curioso o fato de ele chutar com as duas pernas, mas com mais facilidade para direcionar o chute com a direita. Então forçava ele a chutar com a esquerda. Ensinava cabeceio. E ele tinha um tempo de bola incrível”, segue o orgulhoso seu Jadson.

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Kaiky começou no futsal antes ser levado ao Santos. De lá para cá, a ascensão não parou mais. Apesar do gol histórico na Libertadores, outro lance marcante em sua carreira foi a confiança para, com a faixa de capitão no braço, apresentar-se para cobrar e converter o último pênalti na disputa alternada contra a Argentina, na final do Sul-Americano sub-15 conquistado pelo Brasil em 2019.

(Foto: Rudy Lezcar/CBF)

A capacidade para jogar é bem ilustrada pelos quase 88% de aproveitamento nos passes. Na parte defensiva, Kaiky trabalha para estar sempre melhor. Até porque nunca gostou de ficar sem a bola: “O Kaiky não parava quieto. O problema era quando perdia a bola”, brincou o pai da joia.

Com vínculo até 2023 com o Santos, Kaiky já despertou interesses de alguns dos principais clubes europeus. Representantes de Ajax, Arsenal, Chelsea, Juventus e Manchester United já sondaram a sua situação segundo diferentes relatos da imprensa brasileira. A multa rescisória do garoto é de 70 milhões de euros, mas antes de sair da Vila Belmiro o seu sonho é fazer história no clube que sempre amou.

“Eu amo muito esse clube, não quero sair logo, quero conquistar muitos títulos por aqui ainda, é o clube que eu torço, o clube do meu coração. Espero construir uma história linda ainda aqui, conquistar muitos títulos e depois pensar na saída”, disse à ESPN Brasil. Mas enquanto Kaiky só pensa no seu presente no Santos, gigantes europeus já vislumbram o seu futuro.