As inspirações brasileiras de Mbappé: Pelé, Ronaldo, Ronaldinho e Kaká

Em entrevista, o craque do PSG também afirmou que pretende seguir os passos da carreira de Cristiano Ronaldo

Com 21 anos de idade, Kylian Mbappé já é considerado um dos melhores jogadores do mundo , tendo sido parte integral da conquista da Copa do Mundo pela seleção francesa . Mas, antes da fama e dos holofotes, o atacante era mais um jovem fã de futebol que tinha vários craques brasileiros como sua inspiração.

Acompanhe o PSG na Ligue 1 ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Em entrevista concedida ao jornal italiano Gazzetta dello Sport , Mbappé falou sobre os craques que lhe inspiravam, quando jovem: "Eu me encantava com jogadores brasileiros, como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e até Pelé. Sou francês, cresci idolatrando Zidane e tinha Cristiano como ídolo, mas eram os brasileiros que me encantavam."

O atacante também admitiu que sonha em ter um futuro de carreira parecida com a de Cristiano Ronaldo , afirmando que "é muito tarde para tentar seguir os passos de Messi e ficar só em um clube, eu já acabei saindo do Mônaco. Sem tirar nenhum mérito de Messi, tenho que me inspirar em Cristiano agora."

"Sem tirar nenhum mérito do Messi, mas a minha inspiração é na carreira do Cristiano Ronaldo."



Mbappé, ao Gazzetta Dello Sport pic.twitter.com/ecERcKVMKo — FOX Sports (@FoxSportsBrasil) January 22, 2020

Queira ou não, a declaração do francês coloca ainda mais fogo nas especulações de que o jogador tem o sonho de jogar pelo Real Madrid e pode acabar assinando com o clube merengue ao fim desta temporada. Por coincidência (ou não), quatro dos seus ídolos passaram pelos madrilenhos.

Se um dia Mbappé foi um jovem que se encantava com jogadores brasileiros, hoje ele atua junto de atletas do quilate de Neymar, Marquinhos e T. Silva. Sobre isso, o francês deixou um recado de superação: "Sempre acreditei nos meus sonhos, tentei superar meus limites. Nunca deixe de acreditar em você mesmo."

O PSG retorna aos gramados nesta quarta-feira (22), às 17h (de Brasília), diante do Reims, pelo primeiro jogo das semifinais da Copa da Liga Francesa . Você pode acompanhar este duelo (com exclusividade no Brasil) pelo DAZN .