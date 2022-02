Artilheiros do Mundial de Clubes 2021: gols, assistências e mais do torneio

Um dos torneios mais desejados pelos clubes brasileiros, o Mundial de Clubes segue a todo vapor com a disputa dos jogos da semifinal.

Ao todo, sete equipes se classificaram para a disputa da competição nesta temporada, com o Palmeiras representando a América do Sul.

Na última edição do Mundial de Clubes, André-Pierre Gignac, carrasco do Palmeiras e atacante do Tigres, foi o grande artilheiro do torneio, com três gols marcados.

A GOAL te mostra quem são os artilheiros e os maiores garçons do Mundial de Clubes nesta temporada.

Mundial de Clubes: quem lidera a artilharia?

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Abdoulay Diaby Al-Jazira 2 2 2 Raphael Veiga Palmeiras 1 1 =2 Dudu Palmeiras 1 1 =2 André Carillo Al-Hilal 1 1 =2 Zayed Al Ameri Al-Jazira 1 1 =2 Odin Ighalo Al-Hilal 1 1 =2 Salem Al Dawsari Al-Hilal 1 1 =2 Mohamed Kanno Al-Hilal 1 1 =2 Milos Kosanovic Al-Jazira 1 1 =2 Matheus Pereira Al-Hilal 1 1 =2 Moussa Marega Al-Hilal 1 1 =2 Mohamed Hany Al-Ahly 1 2 =2 Ahmed Al Hashmi Al-Jazira 1 2

Mundial de Clubes: quem lidera as assistências?

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Dudu Palmeiras 1 1 =1 Mohammed Jahfali Al-Hilal 1 1 =1 Salem Al Dawsari Al-Hilal 1 1 =1 Mohamed Badhafari Al-Jazira 1 1 =1 Matheus Pereira Al-Hilal 1 1 =1 Moussa Marega Al-Hilal 1 1 =1 Victor Sá Al-Jazira 1 2 =1 Mohammed Rabii Al-Jazira 1 2

Atualizado em 8 de fevereiro de 2022, às 14h45 (de Brasília)

Quais são os jogos do Mundial de Clubes 2021?

Primeira fase

Al-Jazira 4 x 1 AS Pirae

Quartas de final

Monterrey 0 x 1 Al-Ahly

Al-Hilal 6 x 1 Al-Jazira

Disputa 5º lugar

9 de fevereiro, às 10h30 (de Brasília): Monterrey x Al-Jazira - Al Nahyan Stadium

Semifinal

Palmeiras 2 x 0 Al-Ahly

x 0 Al-Ahly 9 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Chelsea x Al-Hilal - Mohammed bin Zayed Stadium

Disputa 3º lugar

12 de fevereiro, às 10h (de Brasília): Al-Ahly x Chelsea ou Al-Hilal - Al Nahyan Stadium

Final

12 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília): Palmeiras x Chelsea ou Al-Hilal - Mohammed bin Zayed

Quem foi o artilheiro do Mundial de Clubes em 2020?

Carrasco do Palmeiras naquela edição, André-Pierre Gignac, do Tigres, foi o grande artilheiro da competição em 2020. O atacante, na ocasião, marcou três gols em três partidas e, ainda, superou Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, na artilharia.