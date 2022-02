Palmeiras no Mundial de Clubes 2022: jogos, inscritos, onde assistir e mais do Verdão no torneio

Pela segunda vez consecutiva, o Palmeiras vai ao Mundial de Clubes da Fifa para tentar colocar um fim a piada de que o Verdão "não tem Mundial".

Em 2021, o alviverde paulista conquistou a Libertadores e foi ao Mundial de Clubes pouco tempo depois, quando acabou ficando em quarto lugar. No fim do ano, venceu mais uma Liberta e, em 2022, segue em busca do torneio que pode colocar o Palmeiras frente a frente com o Chelsea de Thomas Tuchel, campeão da última Champions League.

Veja, a seguir, todas as informações do Palmeiras no torneio!

Quando o Palmeiras estreia no Mundial 2022?

Foto: Getty

Assim como o Chelsea, o Palmeiras também, por ser representante da América do Sul, acaba beneficiado com menos jogos pelo Mundial. Assim, o elenco paulista não precisa jogar desde o início, e parte direto da semifinal.

O primeiro jogo do Verdão pelo torneio será na terça-feira, dia 08 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília).

Qual o próximo jogo do Palmeiras pelo Mundial 2022?

Foto: Reprodução/Tigres

O primeiro adversário do Palmeiras ainda não foi definido, o qual sairá do duelo que acontece neste sábado (05), entre Al-Ahly e Monterrey. Quem vencer, joga contra o Verdão no dia 08 de fevereiro.

Caso saia vitorioso da semifinal, o Palmeiras terá diversas hipóteses de final (12 de fevereiro, às 13h30), podendo pegar Chelsea, Al-Hilal, Al-Jazira ou AS Pirae.

Se for derrotado na semi, o alviverde irá enfrentar o time perdedor do outro lado da chave na disputa pelo terceiro lugar (12 de fevereiro, às 10h00), também um dos quatro citados acima (Chelsea, Al-Hilal, Al-Jazira ou AS Pirae).

Quais jogadores do Palmeiras foram inscritos para o Mundial 2022?

Foto: Getty Images

Para a edição deste ano, o Verdão fez sua lista de convocados, prontos para mais uma disputa do torneio. Abaixo, veja os relacionados para o Mundial:

GOLEIROS

Weverton

Marcelo Lomba

Vinícius Silvestre

LATERAIS

Jorge

Marcos Rocha

Mayke

Vanderlan

ZAGUEIROS

Gustavo Gómez

Luan

Kuscevic

Renan

Murilo

MEIO-CAMPISTAS

Gustavo Scarpa

Zé Rafael

Gabriel Menino

Danilo

Patrick de Paula

Raphael Veiga

Atuesta

Jailson

ATACANTE