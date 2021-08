Arthur Gomes troca o Santos pelo Estoril sem custos

Atacante de 23 anos deixa o Atlético-GO para se apresentar ao time português; Peixe fica com parte dos direitos do jogador

O Estoril, de Portugal, é o destino de Arthur Gomes, do Santos. O jogador, que estava emprestado ao Atlético-GO, deixará a Vila Belmiro de graça para assinar com os portugueses no mercado da bola. O Peixe manterá um percentual dos direitos econômicos do atleta, que viaja à Europa ainda nesta semana.

O atleta foi cedido ao Atlético-GO no início do ano, mas havia uma cláusula no contrato que exigia o retorno imediato à Vila Belmiro em caso de proposta mais vantajosa. O Estoril propôs uma parceria comercial com o Santos, que acatou o desejo dos lusitanos e solicitou a volta do atacante.

Arthur Gomes deixou o clube de Goiânia e já viaja à Europa nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato com o seu novo clube. Ele já reforçará o Estoril nesta janela de transferências. O vinculo com o Santos, que se encerraria no fim da temporada, será rescindido para que ele firme um novo compromisso.