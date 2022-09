Arsenal tenta a contratação de Douglas Luiz

Brasileiro chama a atneção de Mikel Arteta, técnico dos Gunners; os dois trabalharam juntos durante momento no Manchester City

Após o embate entre Arsenal e Aston Villa pela Premier League, nesta última quarta-feira (31), na vitória dos donos da casa por 2 a 1, foi revelado que o brasileiro Douglas Luiz é especulado nos Gunners. O técnico Mikel Arteta e o meia do Villa trabalharam juntos no Manchester City, e os dois têm chances de um reencontro.

A proposta se deve ao fato de que o Arsenal está sem dois de seus meio-campistas por lesão, sendo eles Thomas Partey e Mohamed Elneny. Além disso, apesar da grande fase do brasileiro pelo Villa, seu contrato com a equipe está próximo do fim e ele não pretende renovar com o clube, esperando de fato um novo rumo na carreira.

O treinador do Villa, Steven Gerrard, confirmou que não tem tanta influência na escolha de Douglas Luiz: "Eu não estou no controle disso. Há mais de duas pessoas que estão no controle disso e eu não sou uma delas. Gostaria de mantê-lo, ele é um jogador fantástico, já deixei isso bem claro. É uma daquelas situações delicadas em que o clube precisa fazer o que é melhor para o clube, não necessariamente o que é melhor para mim".

Para o elenco do Arsenal, Luiz seria uma grande contratação, já que a posição de meio-campistas do clube, talvez, seja a mais carente no momento. O atleta tem 24 anos e pode gerar uma competividade positiva para a equipe, com o típico perfil de jogadores que os Gunners estão procurando.

Pelo Aston Villa, o jogador tem dois gols marcados em cinco partidas nesta temporada, sendo eles dois tentos olímpicos. Douglas Luiz tem mantido boa constância de partidas e pode reforçar o Arsenal ainda nesta janela de transferências.