Arsenal x PSV: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (20), pela segunda rodada do grupo A da Liga Europa; veja como acompanhar na TV e na internet

Em jogo atrasado, o Arsenal recebe o PSV na tarde desta quinta-feira (20), no Emirates Stadium, às 14h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo A da Liga Europa. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN4, na TV fechada, e no Star+, pela plataforma de streaming.

Vivendo um grande momento na temporada, o Arsenal, com 9 pontos quer a vitória para manter a liderança do grupo. Elneny e Rowe continuam sendo os desfalques de Arteta, que mais uma vez deve mandar a campo boa parte de sua equipe titular.

Do outro lado, o PSV é o segundo colocado da chave, com 7 pontos, e sabe que "rouba" a posição do rival e assume a ponta da tabela. No entanto, o departamento médico do time holandês está lotado, o que obriga o técnico Ruud van Nistelrooy a fazer alterações forçadas.

Escalações:

Escalação do provável do Arsenal: Turner; White, Holding, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Vieira, Martinelli; Nketiah.

Escalação do provável do PSV: Benitez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangare, Gutierrez; Simons, Veerman, Gakpo; Til.

Desfalques

Arsenal

Emile Smith Rowe e Mohamed Elneny continuam no departamento médico.

PSV

Yorbe Vertessen, Ismael Saibari, Noni Madueke, Olivier Boscagli, Marco van Ginkel, Luuk de Jong e Mauro Junior estão todos fora.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 20 de outubro de 2022.

• Horário: 14h (de Brasília).

• Local: Emirates Stadium, Londres - ING.