Arsenal faz proposta de 20 milhões de libras por Danilo, do Palmeiras

Tendência é que paulistas recusem a oferta vinda do futebol inglês. Presidente Leila Pereira só libera por multa rescisória de 100 milhões de euros

O Arsenal apresentou uma proposta de 20 milhões de libras (R$ 119,5 milhões na cotação atual) ao Palmeiras pela compra de Danilo. A oferta foi entregue aos paulistas nessa terça-feira (30), antepenúltimo dia de janela de transferências, como soube a GOAL.

A tendência é que a proposta seja recusada pela presidente Leila Pereira. Ela já havia dito que não pretendia liberar o jogador no atual mercado da bola, apenas pela multa rescisória do atleta para o exterior — 100 milhões de euros (R$ 514 milhões).

O Arsenal está à procura de um meio-campista nos últimos dias de mercado da bola. Os Gunners estão dispostos a investir na busca por um reforço na reta final da janela de transferências. Lucas Paquetá foi cogitado, mas os valores foram descartados — o atleta se transferiu para o West Ham.

O Milan, da Itália, também monitora a situação do jogador de 21 anos. O clube já fez contato com o estafe do jogador a fim de saber a sua situação. Entretanto, não foi apresentada uma proposta até aqui, como soube a reportagem.

O contrato do meio-campista na Academia de Futebol se encerra em 31 de dezembro de 2026. Ele acertou a renovação do compromisso em fevereiro desta temporada. O jogador de 21 anos se destaca na Academia de Futebol sob o comando de Abel Ferreira.

Danilo tem multa rescisória para o Brasil avaliada em 35 milhões de euros (R$ 180 milhões). O valor varia conforme o salário do jogador — o número é duas mil vezes maior que a remuneração do jogador na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Em 2022, o volante de 21 anos fez 43 partidas pelo Palmeiras, com 3.435 minutos em campo. Ele marcou sete gols e deu três assistências na atual temporada.