Arsenal e Red Bull Bragantino fazem sondagem por Savinho, do Atlético-MG

O Atlético-MG pode perder uma de suas joias no mercado da bola. O estafe do atacante Savinho conversa com Arsenal e Red Bull Bragantino e cogita a saída do clube em breve. A informação sobre o interesse das duas equipes no atacante de 17 anos foi inicialmente divulgada pelo portal Uol e confirmada pela GOAL.

Com multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 370 milhões na cotação atual) para o exterior e contrato até o fim de 2023, o jogador pensa em deixar a Cidade do Galo para ganhar mais minutos. Até um empréstimo não está descartado por seus agentes. A ideia é apenas ter mais tempo de jogo.

Arsenal e Red Bull Bragantino fizeram contato com os seus representantes a fim de entenderem o que o atleta pretende para as próximas temporadas. Ambos cogitam um investimento para tentar a sua contratação visando 2022.

Savinho tem salário anual de R$ 282.690,00 na Cidade do Galo. O seu contrato é o mais baixo dentre os atletas do time profissional. O atacante é visto como uma joia para o futuro do clube.

O desejo de Savinho é jogar com mais frequência. Ele atuou em 13 partidas da equipe na última temporada, com 398 minutos no elenco profissional e 422 minutos nas categorias de base — ele jogou no time sub-20 e no sub-17 no período. Savinho fez apenas um gol, ainda pelo time sub-17

O estafe do jogador esperava que ele tivesse mais minutos em 2022. Porém não vislumbra oportunidades com a equipe montada pelo Galo. Os seus empresários acreditam que é difícil atuar no time com o número de estrelas contratadas para a sua posição nos útlimos anos.