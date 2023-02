Arsenal de Sarandí x Estudiantes ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

A partida será disputada neste sábado (4), no Estádio Julio Humberto Grondona; veja como acompanhar na TV e na internet

Arsenal de Sarandí e Estudiantes se enfrentam na tarde deste sábado (4), às 17h (de Brasília), no Estádio Julio Humberto Grondona, pela segunda rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

O Arsenal estreou no Campeonato Argentino com derrota para o San Lorenzo por 1 a 0, e chega para o confronto deste sábado buscando a primeira vitória na competição.

Do outro lado, o Estudiantes também estreou com derrota contra o Tigre, por 2 a 1, e vai em busca da recuperação contra o Arsenal neste sábado.

Prováveis escalações

Escalação do provável Arsenal de Sarandí: Alejandro Medina; Lucas Souto, Gariglio, Maximiliano Centurión, Adrián Spörle; Banega, Rivero, Brochero, Toloza, Guzmán; Facundo Pons.

Escalação do provável Estudiantes: Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Núñez, Romero, Emmanuel Más; Rodríguez, Rollheiser, Ascacíbar, Zapiola; Matías Godoy e Mauro Boselli.

Desfalques

Arsenal de Sarandí

Sem desfalques confirmados.

Estudiantes

Sem desfalques confirmados.

Quando é?