Arrascaeta jogará a final da Copa Libertadores 'no sacrifício' se for preciso

O Flamengo encerra nesta sexta-feira (19) a preparação no Rio de Janeiro e embarca para Porto Alegre, onde encara o Internacional neste sábado (20), pelo Campeonato Brasileiro. Em seguida, o time de Renato Gaúcho enfrenta o Grêmio, na terça (23) e depois parte direto para Montevidéu para disputa da final da Copa Libertadores de 2021, diante do Palmeiras.

É de olho no dia 27 que Arrascaeta trabalha duro para estar à disposição. O meia, que teve uma lesão de grau 2 na coxa, ainda está fazendo um trabalho de transição e, internamente, gera um alerta no Fla. A ideia inicial era dar minutos ao meia antes da final da Libertadores, o que hoje é hoje encarado como incerto, e não está descartado que ele jogue mesmo longe das condições ideiais.

Mais artigos abaixo

Segundo uma fonte ouvida pela reportagem da GOAL, Arrascaeta estará em campo contra o Palmeiras, mas "com muito esforço" - ou seja, não há garantias de que estará 100%. O jogador quer e fará o sacríficio para atuar, se for preciso: Ele não entra em campo desde o dia 7 de outubro, quando se lesionou no empate do Uruguai em 0 a 0 com a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Pelo Flamengo, a última partida de Arrascaeta foi no dia 3 de outubro, na vitória por 3 a 0 sobre o Athlético-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Em imagens divulgas pela Fla TV durante treino na última quinta-feira (18), o uruguaio apareceu treinando com uma bandagem na coxa. A explicação é de que a bandagem serve para dar segurança ao jogador durante os exercícios realizados.

Vale lembrar que Arrascaeta sofreu duas lesões no mesmo local em um período curto, entre o dia 12 de setembro e 8 de outubro.