Flamengo sem Arrascaeta ataca menos, mas vence mais no Brasileirão

O uruguaio sentiu uma entorse no joelho e não vai enfrentar o Botafogo, no estádio Nilton Santos

Líder de assistências do neste Brasileirão (9), Giorgian De Arrascaeta é desfalque de última hora para o clássico contra o , nesta quinta-feira (07), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O uruguaio sentiu uma entorse leve no joelho, durante treinamento na última quarta-feira. Apesar de tirar o camisa 14 do jogo marcado para o Nilton , o departamento médico rubro-negro afirma que o problema não tem nada a ver com a artroscopia pela qual Arrascaeta passou no início de outubro.

De qualquer forma, é um grande nome a menos para o time treinado por Jorge Jesus – que busca manter a vantagem de oito pontos em relação ao , que diminuiu a margem para cinco ao bater o em São Januário.

Além de fazer a sua melhor campanha em Brasileirões e ter dado nove assistências, Arrascaeta só não fez mais gols do que Gabigol (20) e Bruno Henrique (15): soma 11 tentos em seu nome.

Em um primeiro momento, a notícia parece ser ruim para o Flamengo. De fato, nos 13 jogos em que Arrascaeta não esteve em campo neste Brasileirão o ataque rubro-negro não foi tão prolífico quanto de costume.

Contudo, a curiosidade é que o time ganhou mais jogos, em média, sem o camisa 14: Arrascaeta comemorou 12 vitórias nos 17 jogos em que entrou em campo e, sem o uruguaio, o Flamengo somou 10 triunfos em 13 ocasiões. Ou seja: tem média de vitória maior sem o uruguaio (76.9%) do que com ele (70.6%).

Com Arrascaeta Números Sem Arrascaeta 17 Jogos 13 12 Vitórias 10 2 Empates 3 3 Derrotas 0 39 Gols Pró 25 2,3 Média de gols 1,9 16 Gols contra 9 0,9 Média gols contra 0,7 70.6% Média de vitórias 76.9%

Mas é preciso contextualizar estas ausências de Arrascaeta. Não é que o Flamengo jogue melhor ou seja mais ameaçador sem o uruguaio – pelo contrário.

A questão é que Jorge Jesus conseguiu recuperar jogadores que subiram de nível para conseguirem contribuir para o conjunto. Vitinho, justamente um ex-jogador do Botafogo, é o principal exemplo. Apesar dos valores individuais, a força do Flamengo está em seu elenco.

No período de outubro, que marcou o tempo em que Arrascaeta se recuperava da artroscopia no joelho, Vitinho foi quem mais vezes substituiu o uruguaio e teve suas melhores exibições pelo .

Vitinho ou Diego são as duas principais opções de Jorge Jesus para substituir Arrascaeta no clássico marcado para às 20h.

Jogos sem Arrascaeta no Brasileirão 2019