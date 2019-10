Milagre de Jesus? Arrascaeta é titular em Flamengo x Grêmio; veja

O uruguaio havia feito uma operação no joelho semanas atrás, mas vai para campo no duelo que vale vaga na final da Libertadores

Giorgian De Arrascaeta é a grande surpresa do para o jogo de volta contra o , nesta quarta-feira (23), que vai definir o finalista da da América.

O uruguaio, principal garçom do na temporada, passou por uma cirurgia no joelho após o empate por 1 a 1 no duelo de ida. Entretanto, teve recuperação recorde e foi confirmado no time que entrará em campo às 21h30 no Maracanã.

Nosso Time é a Gente em Campo! O Mengão está escalado para enfrentar o Grêmio pelo jogo de volta da semifinal da @LibertadoresBR. Vamos, Flamengo! #FLAxGRE #JogaremosJuntos pic.twitter.com/9jTvCFv8rl — Flamengo (@Flamengo) October 23, 2019

Os laterais Filipe Luís e Rafinha (que precisará usar uma proteção no rosto) também estão confirmados. Desta forma, o Flamengo entra em campo com força máxima.