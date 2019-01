Arrascaeta agradece ao Cruzeiro e já pensa em títulos pelo Flamengo

O meia-atacante uruguaio foi anunciado oficialmente pelo clube carioca no último sábado (12)

Contratação mais cara na história do Flamengo e do futebol brasileiro, Giorgian De Arrascaeta falou pela primeira vez como jogador do Rubro-Negro. O meia uruguaio está no Rio de Janeiro desde a última quinta-feira (10), mas como o seu contrato ainda estava vigente com o Cruzeiro não havia atendido a imprensa e fãs.

A mensagem do uruguaio foi escrita em suas redes sociais, que agora já o colocam com uma foto vestindo a camisa rubro-negra. Na mensagem, o Cruzeiro – onde ganhou duas Copas do Brasil e um estadual – é brevemente citado.

Ídolo no clube mineiro, Arrascaeta teve a sua postura criticada por torcedores cruzeirenses pela postura após a oferta do Flamengo. O uruguaio de 24 anos se recusou a treinar com os demais companheiros e viajou para Montevidéuantes de firmar o acordo de cerca de R$ 55 milhões.

"Quero compartilhar com todos a felicidade desta nova etapa. É uma honra e orgulho enorme o esforço da magnitude que o Flamengo vem fazendo por mim. Vim para ser campeão e assim fazer feliz esta enorme torcida. Muito obrigado ao Cruzeiro por ter me recebido e permitido crescer como jogador e pessoa. É hora de novos desafios. Agora sou Mengão!”, escreveu.