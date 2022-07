Argentina x Uruguai: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa América feminina

Partida acontece nesta sexta-feira (15), pela terceira rodada da Copa América feminina; veja como acompanhar na TV

Argentina e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira (15), no Estádio do Centenário, a partir das 18h (de Brasília), pela terceira rodada do Grupo B da Copa América feminina. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Depois de estrear na Copa América feminina com uma dura derrota para a seleção brasileira por 4 a 0, a seleção argentina feminina bateu o Peru por 4 a 0, e agora busca emplacar a segunda vitória consecutiva.

Do outro lado, o Uruguai, com duas derrotas consecutivas e na lanterna do Grupo B, mira os primeiros três pontos na competição.

O torneio garante vaga em Paris 2024 para a primeira e segunda colocadas, além de lugar direto na Copa do Mundo FIFA 2023 para as três primeiras.

Prováveis escalações

Possível escalação da Argentina: Correa; Barroso, Stabile, Chávez, Cometti; Núñez, Falfán; Rodríguez, Bonsegundo, Banini; Larroquette.

Possível escalação do Uruguai: Olivera; Martínez, Farías, Lorena González, Tregartten; Velazco, Pion; Bermúdez, Gómez, Birizamberri e Pizarro.

Desfalques da partida

Uruguai:

sem desfalques confirmados.

Argentina:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Argentina x Uruguai DATA Sexta-feira, 15 de julho de 2022 LOCAL Estádio Centenário - Armênia, COL HORÁRIO 18h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Uruguai

JOGO CAMPEONATO DATA Uruguai 0 x 1 Venezuela Copa América feminina 9 de julho de 2022 Uruguai 0 x 3 Brasil Copa América feminina 12 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Peru x Venezuela Copa América feminina 15 de julho de 2022 21h (de Brasília) Peru x Uruguai Copa América feminina 18 de julho de 2022 21h (de Brasília)

Argentina

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 4 x 0 Argentina Copa América feminina 9 de julho de 2022 Argentina 4 x 0 Peru Copa América feminina 12 de julho de 2022

