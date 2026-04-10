Arbeloa: O pênalti de Mbappé seria validado na Terra ou na Lua

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, criticou duramente a atuação da arbitragem após o empate do time merengue com o Girona (1 a 1), nesta sexta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, pela 31ª rodada da La Liga.

Sobre a jogada polêmica, na qual Kylian Mbappé sofreu uma falta que lhe causou sangramento dentro da área, sem que o árbitro Alberola Rojas interviesse, Arbeloa disse: “Bem, para mim é um pênalti claro, aqui e até na Lua, e é mais uma jogada que se soma às anteriores... Mais uma jogada em mais uma semana, é isso que temos, e essa é a realidade.”

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E sobre o silêncio da sala de vídeo (VAR), o técnico espanhol declarou: “Não entendo como não interveio. Intervém quando lhe convém e, quando não convém, não intervém... Vocês conhecem a minha opinião, e os fatos continuam a confirmá-la... É uma jogada totalmente clara... Foi marcado um pênalti contra Mbappé, que foi muito menos grave do que esta falta. É mais um caso, como de costume.”

Quanto ao desempenho da dupla de ataque, Vinícius Júnior e Mbappé, em meio às críticas, Arbeloa reafirmou sua confiança nas habilidades deles, dizendo: “Não posso me preocupar com jogadores com estatísticas como essas; o que eu poderia dizer sobre dois dos melhores jogadores do mundo? Temos que melhorar coletivamente em vários aspectos, especialmente contra times que recuam para a defesa.”

Com este empate, o Real Madrid chegou a 70 pontos, ocupando o segundo lugar na tabela da La Liga, seis pontos atrás do rival Barcelona, líder da competição, que disputou uma partida a menos.