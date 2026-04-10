Arbeloa: Não sinto que tenhamos perdido a La Liga

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, recusou-se a baixar a bandeira branca na La Liga, apesar do empate com o Girona (1 a 1) nesta sexta-feira, na 31ª rodada, no Estádio Santiago Bernabéu.

Com esse empate, o Real Madrid chegou a 70 pontos, ocupando a segunda posição na tabela da La Liga, seis pontos atrás do rival Barcelona, líder da competição, que disputou uma partida a menos.

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Sobre as chances do time real de conquistar o título da La Liga após esse resultado, e se ele já o perdeu de fato, Arbeloa disse: “Só sentirei isso no dia em que perdermos o título... Enquanto isso não acontecer, continuaremos lutando por ele”.

O técnico espanhol, que não conseguiu vencer com o Real nas últimas três partidas, continuou: “Temos que entrar em campo todos os dias para defender o emblema do clube e dar a melhor imagem possível”.

Sobre as chances perdidas contra o Girona, Arbeloa disse: “Tivemos muitas oportunidades, mas aproveitamos poucas... Nossa escalação era forte o suficiente para vencer; deveríamos ter marcado mais um gol”.