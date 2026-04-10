Arbeloa lidera o ataque contra o Girona

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação da equipe para o confronto contra o Girona, nesta sexta-feira, pela 31ª rodada da La Liga.
O Real Madrid recebe o Girona no estádio “Santiago Bernabéu” pela La Liga, antes de viajar para Munique para enfrentar o gigante bávaro no estádio “Allianz Arena” na próxima quarta-feira, na partida de volta das quartas de final da competição continental, na esperança de reverter a derrota por 1 a 2 sofrida em casa na ida.
Para se preparar para o Bayern de Munique, Arbeloa decidiu poupar a dupla Trent Alexander-Arnold e Antonio Rüdiger, deixando-os fora da lista de convocados, por receio de cansaço.
Arbeloa escalou o ataque de peso, contando com o quarteto formado por Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Ibrahim Díaz e Jude Bellingham.
A escalação completa do Real Madrid para a partida de hoje foi a seguinte:
Lunin - Carvajal - Militão - Asensio - Fran García - Valverde - Bellingham - Camavinga - Ibrahim Díaz - Kylian Mbappé - Vinícius Júnior.
O Real Madrid ocupa a segunda posição na classificação da La Liga, com 69 pontos, atrás do líder Barcelona, que tem 7 pontos a mais.
