Arana sofre lesão, para por seis meses e vê sonho de disputar a Copa terminar

Lateral esquerdo se lesionou depois de disputa com Carlos Eduardo em partida do Atlético-MG diante do Red Bull Bragantino

Guilherme Arana terá que se ausentar dos gramados por cerca de seis meses devido à lesão sofrida no empate entre Atlético-MG e Red Bull Bragantino, na tarde dessa quarta-feira (7), e está fora da Copa do Mundo 2022. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL.

O jogador de 25 anos foi submetido a uma série de exames na manhã desta quinta-feira (8). Ele sofreu lesão multiligamentar, comprometendo os ligamentos cruzado posterior e colateral medial do joelho esquerdo, além de ruptura no menisco medial e na cartilagem. O atleta será submetido a uma cirurgia nos próximos dias para recuperar-se do problema.

A lesão de Guilherme Arana ocorreu em uma dividida com Carlos Eduardo, já nos acréscimos do jogo diante do Red Bull Bragantino, válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Ele precisou deixar o gramado de maca, já que não conseguia firmar o pé no gramado.

O lateral esquerdo era figura constante nas convocações de Tite durante as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Desta forma, ficará fora da lista por não ter condições de atuar no torneio que será disputado no Qatar, em novembro deste ano.

Nesta temporada, ele disputou quatro partidas pela seleção brasileira, somando 276 minutos entre amistosos e partidas das Eliminatórias. No Galo, completou 3.619 minutos em 42 partidas, com três gols e oito assistências.