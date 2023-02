Arábia Saudita quer receber o próximo Mundial de Clubes

País também pode ajudar a turbinar a premiação do torneio

A FIFA se prepara para um novo formato do Mundial de Clubes com 32 equipes. A ideia da entidade é que a competição seja realizada a partir de 2025. Até lá, no entanto, o atual formato deve ser mantido e a Arábia Saudita aparece como a possível sede das duas próximas edições.

Segundo soube a GOAL, o governo saudita, que foi o grande patrocinador do Mundial de Clubes do Marrocos, já se colocou à disposição da FIFA para receber a competição em dezembro deste ano. Eles também informaram a entidade que podem formalizar uma proposta por duas edições, assim sediariam também a de 2024.

Além de oferecer toda a estrutura, os sauditas pretendem turbinar a premiação do Mundial de Clubes que hoje é considerada baixa até mesmo para o futebol sul-americano. Para se ter uma ideia, o Real Madrid, campeão da atual edição, levou apenas US$ 5 milhões (R$ 25,8 milhões), enquanto o Al Hilal, vice-campeão, ficou com US$ 4 milhões (R$ 20,6 milhões). O Flamengo, terceiro colocado, embolsou US$ 2,5 milhões (R$ 12,9 milhões).

Só pela vitória sobre o Flamengo, os jogadores do Al Hilal ganharam R$ 2 milhões cada. O governo da Arábia Saudita também pagou R$ 137 milhões ao Al Hilal como prêmio pelo vice-campeonato, a melhor posição de um clube saudita na história da competição.