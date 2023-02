Quando é o próximo Mundial de Clubes?

O formato atual do torneio está com os dias contados; nova competição terá 32 times

O Mundial de Clubes da Fifa tem os dias contados sob o formato que vem sendo disputado desde 2005. A edição 2022, que teve o Flamengo eliminado na semifinal pelo Al Hilal, foi uma das últimas com a formatação atual e o de 2023 deverá ser o último. Isso porque a Fifa tem planos audaciosos para a competição.

A ideia não é tão novidade assim, uma vez que já vem sendo ventilada há anos. O novo Mundial de Clubes da Fifa poderá ser disputado a partir de 2025 por um total de 32 times. Segundo informações do GE, a Europa deverá ter 12 vagas dentro da nova competição. Sobre a América do Sul foram ventilados seis classificados, mas não há ainda nada confirmado em relação a como estarão divididos os participantes.

Com o novo formato do torneio, a intenção da Fifa é tornar o Mundial de Clubes o mais parecido possível com a Copa do Mundo de seleções. Inclusive, a tendência é que a competição entre clubes também seja disputada de quatro em quatro anos e na mesma sede onde as seleções disputarão qual país levanta o troféu. A diferença é que os clubes jogariam um ano antes das seleções, ocupando a lacuna deixada pela antiga Copa das Confederações no calendário do futebol.

O plano da Fifa era organizar este Mundial de Clubes ampliado a partir de 2021, mas a pandemia de Covid-19 adiou o projeto.