Aposta esportiva no Brasileirão 2021

Apostar em um campeonato tão imprevisível quanto o Brasileirão pode ser difícil. Veja o que esperar de cada clube e as melhores casas online

O Brasileirão 2021 chegou com tudo, pouco depois de três meses após a edição 2020 ser encerrada: a emoção, as surpresas e as polêmicas marcaram presença desde a primeira rodada. É tudo o que se imagina do campeonato mais difícil e imprevisível do mundo.

Mas, em se tratando de aposta esportiva, o que esperar de uma competição tão difícil de fazer previsões? E qual é a melhor casa para investir? As respostas para estas e outras perguntas, você encontra a seguir.

O que esperar do Brasileirão 2021?

Trocas de técnico, erros de arbitragem, polêmicas e mau uso do VAR, infelizmente, são muito comuns no torneio. Mas reviravoltas, golaços, grandes partidas e até mesmo os memes, para a nossa sorte, também estão presentes em todas as edições. Porém, como não dá pra apostar nesse tipo de situação, vamos focar as análises nas pretensões de alguns clubes. Vamos lá?

Times que brigam pelo título

O Brasileirão é muito parelho. Assim, sempre há surpresas no G6 e no Z4 – além de um grande número de clubes que podem terminar em uma dessas zonas. As coisas ainda vão mudar muito ao longo da competição, mas, no início do campeonato, os times abaixo podem ser considerados os principais favoritos ao título brasileiro.

Flamengo

O atual bicampeão conta com diversos jogadores de qualidade e verbas altíssimas para investir no futebol, muito acima da imensa maioria dos clubes brasileiros. Considerando estes dois pontos, seria injusto não colocar o Rubro-negro entre os favoritos. Para completar, a base do time joga junta há anos, ou seja, entrosamento não será problema. Os cariocas são fortíssimos candidatos ao título.

Palmeiras

O Verdão está em condições muito similares às do Flamengo: plantel recheado de craques e muito dinheiro para gastar. Ano passado, inclusive, também foi rico em títulos para o Palmeiras, com os títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Atlético-MG

Ano passado, o Galo já tinha um excelente grupo de jogadores. Este ano, agregou reforços de peso e ficou ainda mais forte. O Galo tem plenas condições de conquistar seu segundo brasileiro após 50 anos de jejum.

Quem pode surpreender?

Alguns times não começaram o campeonato como favoritos. Mas, dependendo das circunstâncias, podem terminar entre os líderes ou, quem sabe, até mesmo levar a taça. Veja quais são eles.

Athletico Paranaense

O Furacão começou muito bem o campeonato, tanto em resultados quanto em desempenho. A única dúvida é se conseguirá manter este nível ao longo das 38 rodadas.

Red Bull Bragantino

O Massa Bruta deu show no returno do Campeonato Brasileiro 2020 e segue forte na atual temporada. Se jogar assim nos dois turnos, pode até ser surpreender e ser campeão.

Dupla Grenal

O Grêmio começou muito mal o campeonato, mas tem sido competitivo há várias temporadas. Recuperando o bom futebol, pode brigar lá em cima.

O Inter é outro que, recentemente, vem beliscando títulos. Na última edição do Nacional, lutou pela taça até o último segundo da competição, literalmente. Mas a troca de diretoria e de treinador mexeu muito com o Colorado, que também começou com o pé esquerdo. O ambiente do clube vai definir em qual ponta da tabela a equipe brigará.

Clubes Nordestinos

Com exceção do Sport, os times nordestinos começaram muito bem a temporada. Vale a pena ficar de olho em Fortaleza, Bahia e Ceará neste Brasileiro.

Lutam pra não cair

Geralmente, os clubes que sobem da Série B chegam com o objetivo de, primeiramente, permanecer na Série A – e esse parece ser o caso também em 2021. Nas quatro primeiras rodadas, América-MG, Chapecoense, Cuiabá e Juventude, juntos, não conseguiram uma vitória sequer. Ou seja, vão precisar melhorar muito para seguir na Primeira Divisão.

Onde apostar

Acertar os palpites até pode ser difícil, mas escolher a casa de apostas é bastante simples: nesse link é possível comparar dezenas de opções. Mas nossa dica é a Sultanbet. A casa já tem o nome consolidado no mercado europeu, mas reabriu há muito pouco tempo no Brasil. Por isso, está doidinha para conquistar clientes daqui, e oferece diversos bônus e promoções para atrair o público.

Mais artigos abaixo

Quanto à qualidade e confiabilidade, não há com que se preocupar. A Sultanbet disponibiliza centenas de mercados a cada partida do Brasileirão e é regulamentada pela Curaçao eGaming.

Se interessou? Então clique aqui, resgate o(s) seu(s) bônus e comece a apostar hoje mesmo.