Após dispensa do Fla, sobrevivente de incêndio do Ninho acerta com Bragantino

Depois de sobreviver à tragédia e ser dispensado pelo Flamengo, Felipe Cardoso assina com clube da Red Bull; multa é de 60 milhões euros

O incêndio do Ninho do Urubu já completou um ano e o tema segue controverso e cheio de polêmicas. Recentemente, o anunciou a dispensa de alguns dos jovens que sobreviveram à tragédia e, dentre eles, estava Felipe Cardoso, de 16 anos.

Quer acompanhar o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!​

Após a dispensa, o jovem participou de um período de testes pelas categorias de base RB e passou com louvor. Agora, o jovem assinou com o , o “novo rico” do Brasil, seu primeiro contrato como jogador profissional, com direito a multa rescisória de 60 milhões de euros.

Mais times

O contrato será válido por três temporadas e o jogador será inicialmente utilizado pelas categorias de base do clube.

Mais artigos abaixo

Felipe fez outros testes e recebeu convites de clubes como e , mas optou pelo promissor projeto do RB e pela proximidade com sua família, que é de .

O jovem fez parte da base do até os 15 anos, quando se transferiu para o Flamengo. No dia do incêndio ele conseguiu se salvar e ainda ajudou seus amigos a fugir.