Leeds United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Após 101 dias de ausência... Estrela do Liverpool dá força ao time antes do confronto com o Paris

PSG x Liverpool
O Liverpool dá um suspiro de alívio... Isaac volta antes do teste mais difícil

O Liverpool recebeu boas notícias antes do esperado confronto contra o Paris Saint-Germain na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, amanhã, quarta-feira, depois que o atacante sueco Alexander Isak participou normalmente do treino da equipe, hoje, terça-feira, no centro “AXA”.

Isaac (26 anos) voltou aos gramados na semana passada, após se recuperar de uma fratura na perna sofrida durante o confronto contra o Tottenham Hotspur em dezembro passado, lesão que o afastou dos gramados por 101 dias.

Apesar do retorno, o técnico Arne Slot preferiu deixar de fora o “jogador mais caro da história do futebol britânico” da lista da equipe que perdeu nas quartas de final da FA Cup para o Manchester City no último sábado, optando por mantê-lo em Merseyside para continuar melhorando sua preparação física.

Parece que o plano de Slot deu frutos, já que Isaac está na delegação da equipe que viaja para disputar a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões no Parque dos Príncipes. O Liverpool anunciou uma lista de 21 jogadores que já partiram do aeroporto “John Lennon” rumo à capital francesa, Paris, e o atacante sueco estava no topo da lista.

A lista do Liverpool que viajou é a seguinte:

Gomez, Van Dijk, Konaté, Kirkes, Wirtz, Soboslai, Isaac, McAllister, Salah, Keza, Jones, Jakpo, Ikitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Niouni, Ngomouha, Meschour.

