Aparecidense x Brusque ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar na TV e na internet

Aparecidense e Brusque se enfrentam nesta quinta-feira (8), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Anibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, pela sétima rodada da Série C de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no streaming e pay-per-view.

Após vencer o Ypiranga por 1 a 0 na última rodada, a Aparecidense busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Série C para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, soma seis pontos, enquanto o Brusque, no meio da tabela, com oito, vem de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos.

Prováveis escalações

Aparecidense: Pedro Henrique; David, Vanderlei, Leo Rigo e Matheus Leal; Felipe Manoel, João Pedro e Calyson; João Diogo, Du Fernandes e Alex Henrique. Técnico: Moacir Júnior.

Brusque: Matheus Nogueira; Toty, Éverton Alemão, Wallace e Airton; Rodolfo, Madison e Diego Tavares; Everton Bala, Cléo Silva e Guilherme Queiroz. Técnico: Luizinho Lopes.

Desfalques

Aparecidense

Sem desfalques confirmados.

Brusque

Sem desfalques confirmados.

Quando é?